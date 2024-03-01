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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 01 Mart 2024, 17:46 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, 17:48

▶️ Büyükçekmece’de sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 yaralı

Büyükçekmece’de iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında vurulan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Fatih Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre H. B. (32) isimli şahıs ile kimliği henüz öğrenilemeyen silahlı şüpheli arasında kavga yaşandı. Kavga sonrası H.B. olay yerinden kaçarken cadde üzerinde ayağından silahla vurularak yaralandı.

Yaralanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ayağından yaralı halde olay yerinden ambulans ile hastaneye kaldırılan B.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Çevrede inceleme yapan polis, şahısların kovalamaca esnasında attıkları taşlardan birisinin de berber dükkanının camını kırdığını tespit etti. Kaçan şüphelinin yakalama çalışması devam ediyor.

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