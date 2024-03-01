▶️ Büyükçekmece’de sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 yaralı

Olay Fatih Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre H. B. (32) isimli şahıs ile kimliği henüz öğrenilemeyen silahlı şüpheli arasında kavga yaşandı. Kavga sonrası H.B. olay yerinden kaçarken cadde üzerinde ayağından silahla vurularak yaralandı.

Yaralanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ayağından yaralı halde olay yerinden ambulans ile hastaneye kaldırılan B.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Çevrede inceleme yapan polis, şahısların kovalamaca esnasında attıkları taşlardan birisinin de berber dükkanının camını kırdığını tespit etti. Kaçan şüphelinin yakalama çalışması devam ediyor.