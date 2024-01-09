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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 17:57 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 18:38

▶️ Bursa'da jandarmadan tarihi eser operasyonu: 250'yi aşkın tarihi eser...

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma tarafından bir bağ evine yapılan operasyonda 4 medeniyete ait tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çamoluk Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Y. ve Veysel G'nin tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların adreslerine baskın yaptı.

İbrahim Y'nin evinde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ait olduğu değerlendirilen farklı boy ve ebatlarda 153 sikke ve 36 obje, 30 sütun başı, 34 pişmiş toprak kabı parçası, mızrak ve ok uçları, mezar taşı parçaları, insan figürlü taş, kabartma, hançer, şamdan, metal tabanca iskeleti, el dedektörü ele geçirildi.

Şüpheli Veysel G'nin evinde ise el dedektörü ile kurusıkı tabanca bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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