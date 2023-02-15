Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki yıkıcı depremin ardından, bölgeye giden ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ta devam eden arama kurtarma çalışmalarında büyük bir mucize yaşandı. Depremin 222. saatinde Melike İmamoğlu isimli vatandaş bilinci açık bir şekilde enkaz altından çıkarıldı. Melike'yi hayata tutunduran kahramanlar o anları A Haber'e anlattı. Depremin 226. saatinde ise Kahramanmaraş'ta gerçekleşen mucizede 74 yaşındaki Cemile Kekeç enkazdan sağ kurtarıldı.