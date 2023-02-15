Haberler Televizyon Videoları Depremde en son kurtarılan isim Melike İmamoğlu oldu! 222 saat sonra enkazdan kurtarılan Melike hastanede görüntülendi! Sağlık durumu nasıl?

Depremde en son kurtarılan isim Melike İmamoğlu oldu! 222 saat sonra enkazdan kurtarılan Melike hastanede görüntülendi! Sağlık durumu nasıl?

Depremde en son kurtarılan isim Melike İmamoğlu oldu! 222 saat sonra enkazdan kurtarılan Melike hastanede görüntülendi! Sağlık durumu nasıl?
15.02.2023 11:36 - Son Güncelleme: 15.02.2023 11:36

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Kahramanmaraş’ta depremin 222. saatinde Özdemir Apartmanı’nda eşi ve kızını kaybeden 42 yaşındaki Melike İmamoğlu sağ olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş depreminde en son kurtarılan isim olan Melike İmamoğlu hastanede görüntülendi. Peki; Melike İmamoğlu'nun sağlık durumu nasıl? A haber spikeri canlı yayında Melike İmamoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgiler verdi.

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Türkiye'yi yasa boğan büyük depremlerin 10. gününde Kahramanmaraş'ta 222. saat sonra 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, İnegöl Belediyesi arama kurtarma ekiplerince sağ olarak çıkarıldı.

Hayrullah Mahallesi Özdemirler Apartmanı'nda enkazda çalışma yapan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri imdat sesi üzerine enkazın altına yöneldi. Ekipler 42 yaşındaki Melike İmamoğlu'nun hayatta olduğunu belirledi ve temasa geçti. Bunun üzerine de zamanla yarış başladı. Yapılan çalışmalar sonrası 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, UMKE ekiplerinin damar yolu açıp serum takmasıyla enkazdan çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen İmamoğlu'nun şuurunun açık olduğu öğrenildi.

İNDAK ekipleri, rekor kıran hayata dönüş operasyonu sonrası bir canı daha hayata döndürmenin sevinciyle hatıra fotoğrafı çektirdi

Mucize ''İMDAT'' sesiyle geldi! Melike depremin 222. saatinde kurtarıldı

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