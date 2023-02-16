Yeni Çamoluk Otomotiv'in Merkez Bankası'nı sollayan bağışı gündem oldu

''Yeni Çamoluk Otomotiv'' sosyal medyada gündem oldu! Türkiye Tek Yürek ortak yayınında Merkez Bankası'nın açıkladığı 30 Milyar TL'nin ardından dakikalar sonra Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'tan 50 Milyar TL tutarında bir bağış yapıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili yayın sırasında bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek firmanın 50 milyar lira değil 50 milyon TL bağış yaptığını ifade etti. Acabalarla dolu yayın sonrası Yeni Çamoluk Otomotiv adına Hamit DURAS'ın yaptığı bağış miktarının 50 bin lira olduğu öğrenildi. Yayın sırası ve sonrasında Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'ın cep telefonu bildirim yağmuruna tutuldu. İşte sosyal medyaya damga vuran ''Yeni Çamoluk Otomotiv'' olayının dakika dakika video görüntüleri...