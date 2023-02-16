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Yeni Çamoluk Otomotiv'in Merkez Bankası'nı sollayan bağışı gündem oldu

Yeni Çamoluk Otomotiv'in Merkez Bankası'nı sollayan bağışı gündem oldu
16.02.2023 11:45 - Son Güncelleme: 16.02.2023 11:53

OTOMATİK OYNAT

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''Yeni Çamoluk Otomotiv'' sosyal medyada gündem oldu! Türkiye Tek Yürek ortak yayınında Merkez Bankası'nın açıkladığı 30 Milyar TL'nin ardından dakikalar sonra Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'tan 50 Milyar TL tutarında bir bağış yapıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili yayın sırasında bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek firmanın 50 milyar lira değil 50 milyon TL bağış yaptığını ifade etti. Acabalarla dolu yayın sonrası Yeni Çamoluk Otomotiv adına Hamit DURAS'ın yaptığı bağış miktarının 50 bin lira olduğu öğrenildi. Yayın sırası ve sonrasında Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'ın cep telefonu bildirim yağmuruna tutuldu. İşte sosyal medyaya damga vuran ''Yeni Çamoluk Otomotiv'' olayının dakika dakika video görüntüleri...

Televizyon Videoları

Birçok televizyon ve radyo kanalında ortak yayınlanan "Türkiye Tek Yürek" programında 50 milyar liralık bağış yaptığı öne sürülen Yeni Çamoluk Otomotiv isimli firma sosyal medyanın gündemine oturdu.

O FİRMA 50 MİLYAR TL BAĞIŞ MI YAPTI?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in ortak yayınında yardım kampanyası düzenlendi.

Yardım kampanyasına Yeni Çamoluk Otomotiv adına bağlanan Hamit Duras, firması adına 50 milyar lira bağışladığını ifade etti.

TARTIŞMAYA ACUN ILICALI NOKTAYI KOYDU

Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan firma ile ilgili programda sunuculuk yapan Acun Ilıcalı'dan bir açıklama geldi. Bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek firmanın 50 milyar lira değil 50 bin TL bağış yaptığını ifade etti.

"BİR YANLIŞ ANLAŞILMA OLMUŞ"

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Biraz önce bir bağlantıda bir vatandaşımız 50 milyar TL demiş. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Bu tarz yayınlarda öyle dil sürçmeleri olur" ifadelerini kullandı.

Ancak daha sonra aileden yapılan açıklamayla bağış miktarının 50 bin TL olduğu anlaşıldı.

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