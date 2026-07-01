CANLI YAYIN
Geri
Mercan Köşk'ten ilk ön izleme geldi

Mercan Köşk'ten ilk ön izleme geldi

ATV’nin yeni sezondaki iddialı dizisi ‘Mercan Köşk’ten ilk ön izleme sahnesi yayınlandı; Tarsus’ta çekilen özel sahne Aras ve Esved’in büyük hesaplaşmasını gözler önüne serdi.

Kubilay Aka'nın hayat verdiği Aras, ailesini korumak için ağır sorumluluklar üstlenmek zorunda kalan bir adam olarak izleyici karşısına çıkacak. Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Cemre ise gerçeğin peşinden gitmekten vazgeçmeyen cesur ve mücadeleci bir kadın olarak hikâyenin merkezinde yer alacak. Cemre ve Aras'ın yollarının kesişmesi hem iki düşman aile arasındaki amansız bir savaşı hem de imkânsız bir aşkın ilk kıvılcımını ateşleyecek.

Mercan Köşk'te Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi genç ve usta oyuncular birlikte rol alıyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Televizyon

Bunlar da Var

830 bin TL'ye "Yokum" dedi, kutusundan çıkan rakam izleyenleri şoke etti!
830 bin TL'ye "Yokum" dedi, kutusundan çıkan rakam izleyenleri şoke etti!
Fatih'te çatının beton blokları sokağa fırladı: İki kişi ölümden kıl payı kurtuldu!
Fatih'te çatının beton blokları sokağa fırladı: İki kişi ölümden kıl payı kurtuldu!
Denizli'de husumetliler buluşmasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
Denizli'de husumetliler buluşmasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
Sözde komedyen Deniz Göktaş rezilliğine Özgür Özel'den skandal savunma!
Sözde komedyen Deniz Göktaş rezilliğine Özgür Özel'den skandal savunma!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle