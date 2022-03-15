Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı'ya çıkan Ayten Kahraman'ın akla zarar dolandırılma hikayesi! Aşkı gözünü kör etti devraldığını sandığı şirket...

Müge Anlı'ya çıkan Ayten Kahraman'ın akla zarar dolandırılma hikayesi! Aşkı gözünü kör etti devraldığını sandığı şirket...

Müge Anlı'ya çıkan Ayten Kahraman'ın akla zarar dolandırılma hikayesi! Aşkı gözünü kör etti devraldığını sandığı şirket...
15.03.2022 14:03 - Son Güncelleme: 15.03.2022 14:03

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Müge Anlı'ya çıkan Ayten Kahraman'ın akla zarar dolandırılma hikayesi! Aşkı gözünü kör etti fedakarlığına karşılık devraldığını sandığı şirketle hayatının şokunu yaşadı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatl Sert canlı yayınında bugün şaşkına çeviren bir dolandırılma hikayesi ele alındı. 2 çocuk annesi öğretmen Ayten Kahraman'ın ilişkisi 2015 yılında başladı. Sosyal medyadan tanışıp hem gönlünü hem de güvenini kazanan Adem Dolapçı isimli şahıs tarafından dolandırıldığını ifade eden Ayten Kahraman'ın anlattıkları, 'bu kadar da olmaz artık' dedirtti.

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