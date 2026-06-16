Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 11:11 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 11:23

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, kaderlerini belirleyecek olan kırmızı kutuların ardında yerlerini aldı. Ters köşelere ve cazip tekliflere karşı tek bir amaç için amansız bir psikolojik savaş verilecek: Tam 5 milyon TL'lik devasa büyük ödül!

Kutular Açıldıkça Heyecan Katlanacak

Mavi turlar mı gelecek, yoksa büyük ödül kırmızı kutularda son ana kadar korunabilecek mi? Yarışmacıların doğru zamanda alacağı riskler ve verecekleri "Varım" ya da "Yokum" kararları tüm kaderlerini tayin edecek.

Esra Erol'un enerjik sunumuyla ekrana gelen, sevinç gözyaşları ile risk dolu anların bir arada yaşanacağı "Var Mısın Yok Musun", bu akşam saat 20.00'de ATV'de!