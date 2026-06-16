Esra Erol’la "Var Mısın Yok Musun"da 7. bölüm heyecanı
ATV ekranlarının büyük ilgi gören yarışması “Var Mısın Yok Musun”, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek. 22 yarışmacının 5 milyon liralık büyük ödül için vereceği mücadelede strateji ve şans sınırları zorlanacak.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, kaderlerini belirleyecek olan kırmızı kutuların ardında yerlerini aldı. Ters köşelere ve cazip tekliflere karşı tek bir amaç için amansız bir psikolojik savaş verilecek: Tam 5 milyon TL'lik devasa büyük ödül!
Kutular Açıldıkça Heyecan Katlanacak
Mavi turlar mı gelecek, yoksa büyük ödül kırmızı kutularda son ana kadar korunabilecek mi? Yarışmacıların doğru zamanda alacağı riskler ve verecekleri "Varım" ya da "Yokum" kararları tüm kaderlerini tayin edecek.
Esra Erol'un enerjik sunumuyla ekrana gelen, sevinç gözyaşları ile risk dolu anların bir arada yaşanacağı "Var Mısın Yok Musun", bu akşam saat 20.00'de ATV'de!
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon