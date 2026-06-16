CANLI YAYIN
Geri
Esra Erol’la "Var Mısın Yok Musun"da 7. bölüm heyecanı

Esra Erol’la "Var Mısın Yok Musun"da 7. bölüm heyecanı

ATV ekranlarının büyük ilgi gören yarışması “Var Mısın Yok Musun”, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek. 22 yarışmacının 5 milyon liralık büyük ödül için vereceği mücadelede strateji ve şans sınırları zorlanacak.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, kaderlerini belirleyecek olan kırmızı kutuların ardında yerlerini aldı. Ters köşelere ve cazip tekliflere karşı tek bir amaç için amansız bir psikolojik savaş verilecek: Tam 5 milyon TL'lik devasa büyük ödül!

Kutular Açıldıkça Heyecan Katlanacak

Mavi turlar mı gelecek, yoksa büyük ödül kırmızı kutularda son ana kadar korunabilecek mi? Yarışmacıların doğru zamanda alacağı riskler ve verecekleri "Varım" ya da "Yokum" kararları tüm kaderlerini tayin edecek.

Esra Erol'un enerjik sunumuyla ekrana gelen, sevinç gözyaşları ile risk dolu anların bir arada yaşanacağı "Var Mısın Yok Musun", bu akşam saat 20.00'de ATV'de!

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon

Bunlar da Var

Kontrolden çıkan kamyon markete daldı: Sürücü ağır yaralı
Kontrolden çıkan kamyon markete daldı: Sürücü ağır yaralı
ABD'de askeri uçak faciası: B-52 bombardıman uçağı düştü
ABD'de askeri uçak faciası: B-52 bombardıman uçağı düştü
Kalp krizinden ölen oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı
Kalp krizinden ölen oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı
Diyarbakır'da feci olay: Balkondan atlayan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Diyarbakır'da feci olay: Balkondan atlayan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle