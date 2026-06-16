''Altı Üstü İstanbul" ekranlara zirveyle başladı! İşte 2. bölüm fragmanı

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 11:54

"Altı Üstü İstanbul" Ekran Yolculuğuna Zirvede Başladı!

"Hayal bize lüks, biz umuda aşığız" mottosuyla yola çıkan dizi, ilk bölümüyle izleyicileri derin bir duygusal yolculuğa çıkarırken, Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı olarak reytinglerin zirvesine yerleşti. Güçlü oyuncu kadrosu, sarsıcı senaryosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle ilk bölümden farkını ortaya koyan dizi, Pazartesi gününün yeni lideri olduğunu kanıtladı.

İlk Bölümde Nefesler Tutuldu

İstanbul'un kenar mahallelerinin derinliklerinde var olma mücadelesi veren Emir ve arkadaşlarının hikayesini konu alan yapım, ilk bölümdeki çarpıcı kırılma noktalarıyla izleyiciyi ekrana kilitledi. Güç, para ve ihanet sarmalının ilk sinyallerinin verildiği bölüm, sosyal medyada da en çok konuşulanlar listesinde (TT) zirveye yerleşti.