2 Eylül Cumartesi Bursa Gemlik'ten kaybolan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'dan 45 gündür haber alınamaması üzerine Nevrigül'ün annesi babası ve kız kardeşi soluğu Müge Anlı'da aldı. Ailenin iddiasına göre; iki çocuğundan biri ayrılmak istediği eşinde olan Nevrigül, çocuğunu görmek amacıyla evden ayrıldı. Nevrigül'den o günden itibaren bir daha haber alınamadı.Alan'dan akşam saatlerinde acı haber geldi.

ZEYTİN BAHÇESİNDE CESEDİ BULUNDU

Gemlik'in Hisar ve Umurbey mahalleleri arasında zeytin bahçesi bulunan bir çiftçi, kendisine ait bahçeye gittiğinde ağaca asılı bir kadın cesedi ile karşılaştı. Durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemelerde cesedin 46 gündür kayıp olan Nevrigül Alan'a ait olduğunu belirledi.İznik ilçesinde bulunan çocuğunu almak için evden ayrıldığı iddia edilen genç kadının cansız bedeni, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Alan'ın yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından polis, jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatılmıştı.Müge Anlı canlı yayında olayın detaylarını açıkladı.Nevrigül'ün vüdundaki dövmesinden ve çantasından tanındığını söyleyen Müge Anlı, Nevrigül'ün bir cinayete kurban gittiğini ve intihar süsü verildiğini açıkladı.Nevrigül'ün ölüm haberini programda öğrendiğini söyleyen Remzi, "Şu an öğreniyorum çok şaşkınım" dedi.Nevrigül'ün babası Sedat ise canlı yayında Remzi'yi suçladı. Sedat, "Annesi hep kızıma eziyet etti. Kızıma sahip çıkmadılar. Ruh sağlığını bozdular" dedi.Bu iddialar karşısında Remzi, "Suç benim değil sizin. Kızınızı evde tutamadım. Kimin yaptığı gün yüzüne çıkacak. Bu olaylar gün yüzüne çıkınca benden özür dileyecek misin? Ben kızınla bir senedir ayrıyım. Yalan konuşmayan artık" ifadelerini kullandı.

CİNAYETİ DOĞAN MI İŞLEDİ?

Müge Anlı, Doğan'ın zeytinlikte Nevrigül'ü aradığına dikkat çekerek, "İntihar edeceği izlenimine neden Doğan kapıldı? Kızın üzerindki tişört ters giydirilmiş. Pantolonu bol ve kendisine ait değil. Çantası başka yere atılmış. İki tane telefonunu birbirinden farklı yerlerde. Boynu kırılmış" dedi.

NELER OLMUŞTU?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Nevrigül Alan'ın şüpheli kaybında yaşanlar programa damga vurdu. Müge Anlı'ya başvuran aile, Şirin ismi ile hitap edilen Nevrigül'ün kaybıyla alakalı eşini ve ailesini suçladı. Nevrigül'ün babası, kızının 6 yıldır evli olduğu eşinden ölüm tehditleri aldığını ifade etti.45 gündür haber alınamayan Nevrigül'e, eşinin ve ailesinin şiddet uyguladığı iddia edildi. Damadının Nevrigül'ü süpürge sopasıyla dövdüğünü iddia eden acılı baba, kocasının kızına yüzüne kezzap atarım şeklinde tehditler savurduğunu söyledi.

Öte yandan Nevrigül'ün, kaybolmadan kısa bir süre önce arkadaşına, "Bana bir şey olursa çocuklarım sana emanet" dediği iddia edildi. Eniştesinin sürekli ablasına şiddet gösterdiğini ifade eden Nevrigül'ün kız kardeşi ise; "Sebepsiz yere kavga çıkarıyordu" dedi.

Canlı yayında karşı karşıya gelen Nevrigül'ün ailesi ve resmi nikahlı eşi Remzi'nin ailesi ise birbirlerini suçladılar. Remzi'nin ailesi, Nevrigül'ün Remzi ile evliyken erkek arkadaşı olduğunu ifade etti. Remzi'nin babası olaya ilişkin şunları söyledi:

Remzi onun gitmesini istemiyordu. Bu ara Nevrigül'ü babasıyla beraber üfürükçüye götürdük.Kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Boşanma olayı bize ters.

Gelinim canı istediği gibi evden gidiyordu. Başkasının fotoğrafını bize attı. Bu benim kocam dedi. Erkeklerle arası çok iyiydi."Nevrigül'ün ailesi bu iddiaları yalanlayarak, "Nevrigül, bizim mahalleden Doğal ile arkadaştı. Boşanmak için inat olsun diye Remzi'ye Doğan'la fotoğrafı gönderdi.Damat bu olaylardan sonra kaçtı. O günden sonra bir daha ondan haber alamadık. Kızıma br şeyler yaptı" dedi.

Remzi'nin ailesi ise oğullarına 2 gündür ulaşamadığını belirtti. İddialar üzerine yayına bağlanan Doğan, "Nevrigül ile bir arkadaşım aracılığı ile tanıştım. Nevrigül, bana nerede olduğunu söylemedi. Son konuşmamızda çocuklarıma göz kulak ol dedi. Ben Nevrigül'ün sevgilisi değilim. Nevrigül, benimle gelecek kurmak istiyordu. Ben evliyim onunla bir alakam yoktu."

Durum üzerine sinirlenen Müge Anlı, "Yuh devenin nalı, Kusura bakma ama gecenin bir vakti beni arayan oydu. Senin ne işin var konuşuyorsun? Eşinin haberi var mı bundan? Otelcilik hizmeti almak için eve gidiyorsunuz. Gezip gezip karımı çok seviyorum. Geçin bunları" dedi. Ayrıca Tiktok hesabında yer alan fotoğrafla vesikalık fotoğrafının benzer olmadığına dikkat çeken Anlı, "O kişi farklı bu kişi farklı kişi" ifadelerini kullandı.

Doğan, "Beni ailesine polis diye tanıtmış. Ben polis değilim. Fotoğraftaki ben miyim bilmiyorum. Bir kere deniz kıyısına yüzmeye götürmüştüm" ifadelerin kullandı.

Öte yandan Remzi'nin ailesi "Remzi daha önce uzaklaştırma kararı aldı. Emniyete gidip belirli aralıklarla imza atması gerekiyor" şeklinde konuştu.Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2 Eylül Cumartesi günü kaybolan iki çocuk annesi Nevrigül Alan'ın kaybında şüpheler genç kadının eşi Remzi Alan ve sevgilisi olduğu iddia edilen Doğan Aydın'a çevrildi.

Canlı yayında Remzi, Nevrigül'ün ailesini suçladı. Remzi, "Ben boşanmak istedim ailem hep 'dur oğlum, yapma oğlum' dedi. Ailesinin dediği 'eşi şiddet gösteriyordu, boşanmak istemiyordu' iddiaları doğru değil" şeklinde konuştu.

Remzi, "6 senedir evliyiz. Son 1 senedir anlaşamıyorduk. Ben şiddet göstermedim. Kardeşi Nazmiye'nin her şeyden haberi var" dedi.

Alan çiftinin komşusu olan Nurcan hanım, canlı yayına bağlanarak, "Remzi sen kızı dövüyordun. Nevrigül mosmor gezerdi. Senin şiddetinden dedesine sığınırdı hep" ifadelerini kullandı.

Programın 18 Ekim tarihinde yayımlanan son bölümünde Nevrigül'ün eşi Remzi Alan ve ailesi canlı yayında karşı karşıya geldi.

Nevrigül'ün yakın çevresi Remzi'nin Nevrigül'ü sürekli dövdüğünü söylerken, Remzi'nin arabasından çıkan bıçak ortalığı karıştırdı. Müge Anlı'nın bıçağı göstermesi ile şaşkınlık yaşayan Remzi şunları söyledi:

" İlk defa görüyorum. Siz ne kadar lanet bir insansınız? Bıcak abimin olabilir benimle alakası yok. Ben arabayı abimden emanet aldım. Abimin arabasını kurcalamadım. Bıcağı ilk defa görüyorum. Madem bu bıcağı almış, görmüş neden benim yanıma geliyor? Nevrigül'ün bana attığı fotoğraftan sonra ben eşimle ilişkimi kestim"

Nevrigül'ün yakın çevresi "Remzi madde kullanıyordu. Kullandığı zamanlarda da Nevrigül'e şiddet gösteriyordu. Remzi, Nevrigül'ü yasaklı madde kullandırmaya alıştırdı" dedi.

Nevrigül'ün kaybolmadan kısa bir süre önce 6 erkekle lunaparkta olduğunu iddia eden Remzi, bu yüzden eşiyle tartıştığını itiraf etti.

Nevrigül'ün kız kardeşi Nazmiye, Lunaparktaki erkeklerin hepsinin yiğenleri olduğunu söyledi. Olaya ilişkin konuşan Nevrigül'ün akrabası Cansu ise şunları söyledi:

Nazmiye'nin telefonunda gördüm. Mesajlarda seni öldüreceğim Şirin. Kız kardeşini istismar edeceğim. Sizi rahat bırakmayacağım yazıyordu. Kayınvalidesi Şirin'i tehdit ediyordu. Şirin onlara gelmeyeceğim, siz bana bir şey yapamazsınız dedi.

Nevrigül'ün amcası Kenan ise yiğenin tedbir kararı aldığını belirterek, "Darp olmasa onun hakkında tedbir alınmazdı. Remzi'nin arabasında bıçak bulduk." dedi.

KARDEŞİNİN GÖZÜ BENDEYDİ

Remzi, dün yayımlanan programda Nevrigül'ün kardeşinin gözünün onda olduğunu iddia etmişti. O iddialara yanıt veren Kenan, "İftira attığı Nazmiye'nin telefonu burada. Remzi'nin söylediği çocukların hepsi yiğenlerimiz. Yalan söylüyor" şeklinde konuştu.Öte yandan Nevrigül'ün sevgilisi olduğu iddia edilen Doğan, emniyet ekipleri ile görüştükten sonra şüpheli davranışlar sergilemeye başladı.Müge Anlı'nın ekibi ile görüşmek isteyen Doğan, polise ifade verdikten sonra kaçtı.Doğan'n 7 yıllık eşi "Doğan'ın psikolojisi iyi değil. Ben Nevrigül ile bir ilişki yaşadığını bilmiyordum" dedi.Eşi Doğan'ın, Nazlı diye bir kadınla önceden birlikte olduğu ve Nazlı'ya şiddet gösterdiği ifade etmişti.

Dikkatleri çeken bir diğer açıklama ise Doğan Aydın'ın canlı yayına bağlanan kuzeni Hüseyin Doğan'dan geldi.

Kuzeninin davranışlarının normal olmadığını söyleyen Hüseyin Aydın, "Kuzenim Doğan'ın, kayıp Nevrigül'ün en son konuştuğu kişi olarak bu olayı açıklığa kavuşturmasını isterdim. Bu kadar agresif davranmasının bir anlamı yok. Nevrigül'ün, kuzenim Doğan'la çektirdiği fotoğrafı eşi Remzi'ye göndermesi cinayet sebebi. Ya Remzi Doğan'ı ya da Doğan Remzi'yi öldürebilir" dedi.

Doğan, Müge Anlı ekibinin yanına Nazlı ile gelerek, "Biz Nazlı ile ayrılmadık.Ailem öyle biliyordu. 2 buçuk yıldır birlikteyiz" diyerek, "Ben kimseden değil sizden kaçıyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca Doğan Aydın, araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinin sorularını cevapsız bırakıp "Benim üzerime gelmeyin, ben azılı bir insanım" diyerek dikkatleri üzerine çekti.