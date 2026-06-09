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Kuruluş Orhan’dan dev final! Sultan Orhan iki ordunun kıskacında

Kuruluş Orhan’dan dev final! Sultan Orhan iki ordunun kıskacında

ATV'nin sevilerek takip edilen tarihi dizisi "Kuruluş Orhan", 10 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak 26. bölümüyle nefes kesen bir finale imza atmaya hazırlanıyor. Sultan Orhan'ın kendisini kıskaca almak isteyen İmparator ve Şahinşah'a karşı Karesi Limanı'ndaki gemileri yakmayı hedefleyen devasa stratejisi ekran başındakileri büyüleyecek.

"Kuruluş Orhan"da Nefes Kesen Final: Karesi Limanı Alev Alacak!

ATV ekranlarının sevilerek takip edilen dev yapımı "Kuruluş Orhan", ekran yolculuğuna milyonları sarsacak muhteşem bir finale hazırlanıyor. Dizi, 10 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak olan 26. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek amansız bir mücadeleye sahne olacak.

Sultan Orhan'dan Tarihi Ters Köşe: Devasa İntikam Stratejisi

Kendisini kıskaca almak ve yeni kurulan devletin önünü kesmek isteyen Bizans İmparatoru ve sinsi düşmanı Şahinşah'ın ortak hamlelerine karşı Sultan Orhan, askeri dehasını bir kez daha konuşturuyor. Kuşatmayı yarmak adına gözünü karartan Sultan Orhan, Karesi Limanı'ndaki düşman gemilerini yakmayı hedefleyen devasa bir stratejiyi devreye sokuyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon

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