Kuruluş Orhan’dan dev final! Sultan Orhan iki ordunun kıskacında

Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 12:35 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 12:36

"Kuruluş Orhan"da Nefes Kesen Final: Karesi Limanı Alev Alacak!

ATV ekranlarının sevilerek takip edilen dev yapımı "Kuruluş Orhan", ekran yolculuğuna milyonları sarsacak muhteşem bir finale hazırlanıyor. Dizi, 10 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak olan 26. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek amansız bir mücadeleye sahne olacak.

Sultan Orhan'dan Tarihi Ters Köşe: Devasa İntikam Stratejisi

Kendisini kıskaca almak ve yeni kurulan devletin önünü kesmek isteyen Bizans İmparatoru ve sinsi düşmanı Şahinşah'ın ortak hamlelerine karşı Sultan Orhan, askeri dehasını bir kez daha konuşturuyor. Kuşatmayı yarmak adına gözünü karartan Sultan Orhan, Karesi Limanı'ndaki düşman gemilerini yakmayı hedefleyen devasa bir stratejiyi devreye sokuyor.