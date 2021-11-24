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#Kadıköymetro! Metroda eli bıçaklı saldırgan videosu izle! Kadınlara dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada

#Kadıköymetro! Metroda eli bıçaklı saldırgan videosu izle! Kadınlara dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada
24.11.2021 23:15 - Son Güncelleme: 24.11.2021 23:42
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Metroda eli bıçaklı saldırgan videosu izle! Kadınlara dehşeti yaşattı! Kadıköy- Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, erkek elindeki bıçakla kadına saldırdı. O anlar anbean kameralarca kaydedildi. Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in acısı dinmemişken yaşanılan bu korku dolu anlar sosyal medyada #Kadıköymetro başlığıyla en çok konuşulanlar arasına girdi.

Televizyon Videoları

İstanbul'da bıçaklı bir saldırgan metroda dehşet saçtı.

Sık sık arıza ve yoğunluk sebebiyle gündeme gelen CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul Metro'sunda bu kez bıçaklı bir saldırgan ortalığı karıştırdı.

TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, akşam saatlerinde Kadıköy- Tavşantepe metrosunda yaşandı. Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro, Bostancı Durağında beklediği sırada, bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ELİNDE BIÇAKLA KADININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ KÜFÜRLER YAĞDIRDI
Elinde bıçak olan erkek, etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından trenden indi.

Daha sonra küfürler ederek tekrar trene binen kişi, elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde "Suratını keserim senin" dedi.

Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

SOSYAL MEDYA'DA İBB'YE TEPKİ
Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada vatandaşlar CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde İBB'ye tepki gösterdi.

Bir kullanıcı sosyal medya üzerinden yaptığı tepki paylaşımında, "Demek ki metro ya elini kolunu sallayan silah, bıçak, hatta bomba koyabilir, götürebilir.!! Geçenlerde biri de silahla adam yaralamışt. O zaman güvenlik neden var?" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

işte o tepkilerden bazıları:

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