İstanbul'da bıçaklı bir saldırgan metroda dehşet saçtı.

Sık sık arıza ve yoğunluk sebebiyle gündeme gelen CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul Metro'sunda bu kez bıçaklı bir saldırgan ortalığı karıştırdı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy- Tavşantepe metrosunda yaşandı. Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro, Bostancı Durağında beklediği sırada, bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ELİNDE BIÇAKLA KADININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Elinde bıçak olan erkek, etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından trenden indi.

Daha sonra küfürler ederek tekrar trene binen kişi, elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde "Suratını keserim senin" dedi.

Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

SOSYAL MEDYA'DA İBB'YE TEPKİ

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada vatandaşlar CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde İBB'ye tepki gösterdi.

Bir kullanıcı sosyal medya üzerinden yaptığı tepki paylaşımında, "Demek ki metro ya elini kolunu sallayan silah, bıçak, hatta bomba koyabilir, götürebilir.!! Geçenlerde biri de silahla adam yaralamışt. O zaman güvenlik neden var?" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

işte o tepkilerden bazıları: