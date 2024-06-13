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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024, 22:08 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024, 22:08

İZLE I Survivor Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Nefise Karatay, Survivor All Star kadrosundaki en iddali şampiyon adaylarından biri olarak dikkat çekiyor. 2023 Survivor şampiyonu Nefise Karatay, Survivor 2024 All Star’da da en iddalı isimlerden biri olmuştu. Karatay, yarışmalar boyunca adından sıkça söz ettirmişti. Peki, Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Survivor 2024 All Star'da finalistlerinden olmayı başaran Nefise'nin hayatı araştırılmaya başlandı. Survivor'un iddialı isimleri arasında yer alan Nefise'nin hayatı merak edilirken "Survivor Nefise kimdir, nereli ve hangi sezon yarıştı? Survivor All Star 2024 Nefise Karatay kaç yaşında? İnstagram hesabı ne?" soruları araştırılmaya başlandı. Nefise, son şampiyon unvanıyla adaya giderken performansıyla göz dolduruyor.

SURVİVOR NEFİSE KİMDİR?

Geçtiğimiz sezon Özgür Tetik ile adını finale yazdıran Nefise Survivor, şampiyon olmuştu. Nefise en büyük hayalinin Nagihan ile yarışmak olduğunu dile getirerek yarışma öncesi gündeme gelmişti. Küçük yaşlardan itibaren spora başlayan Nefise'nin başarıları dikkat çekiyor.

Nefise Karatay 2023 yılında Özgür Tetik ile SMS oylamasında Survivor finalinde karşı karşıya gelmiş ve kazanmıştır.

Survivor, parkurlarında hız ve çabukluğuyla dikkat çeken yarışmacı zaman zaman konuşmalarıyla gündem olmuştu.

Milli Sporcu Nefise Karatay 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama dallarında kariyerine devam ediyor.

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Nefise, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladı. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti.

Nefise Karatay instagram hesabı 'nefiseekaratay' üzerinden paylaşımlar yapıyor.

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