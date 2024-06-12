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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024, 15:55 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024, 15:56

Kıyma makineli cinayet iddiasında komşu konuştu!

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te tüyleri diken diken eden kıyma makineli cinayet olayında yeni gelişmeler yaşandı. Programın bugünkü (12 Haziran) bölümünde Mehmet Taşpınar'ın eski komşusu Hatice Ekizli stüdyoya geldi. Ekizli, "2018 yılında eşimin beni aldattığını öğrendim Mehmet'e anlattım, onu dövdürmek için bir şeyler yapıp yapamayacağımızı sordum. Mehmet ise bana "Ne adamlar var, adamı kıyma makinesine koyup biber salçası gibi çekiyorlar 8 parçaya böldük dedi." ifadelerini kullandı. Öte yandan bir cinayet iddiası daha ortaya atıldı. Müge Anlı, Güllü Çolak olayı nedir?

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