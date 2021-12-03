Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan’a 10 yıl hapis cezası! İpek Er olayında tecavüz sanığı Musa Orhan tutuklandı mı?

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan’ın cezası belli oldu. Musa Orhan hapse girecek mi? Musa Orhan tutuksuz mu yargılanacak? Soruları arama motorlarında yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi. Peki, Musa Orhan hapse girecek mi? Musa Orhan tutuksuz mu yargılanacak? Musa Orhan ceza aldı mı, kaç sene hapis cezası aldı? İşte merak edilenler...