Musa Orhan kimdir, tutuklandı mı? Musa Orhan İpek Er olayı nedir? Musa Orhan kaç yıl ceza aldı?

MUSA ORHAN İPEK ER OLAYI NEDİR?

İpek Er, cinsel saldırıya uğradığını anlatan bir mektup bıraktıktan sonra Batman'da intihar etmiş, yakınları tarafından sağ bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Burada bir süre tedavi gören genç kız son olarak hayatını kaybetmişti.

İpek Er ve babası 7 Temmuz'da Musa Orhan'dan şikayetçi olmuş, Orhan hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatılmıştı. Siirt Barosu ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, Siirt Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan Orhan'ın 17 Temmuz'da "yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı" ile serbest bırakılmasına itiraz etti.

Er'in ölümüne ilişkin soruşturma Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Musa Orhan'a yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' davasının ilk duruşması ise önümüzdeki Ekim ayında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Cinsel saldırıya uğrayan İpek Er, mektubunda Musa Orhan ile arasında geçenleri şu sözlerle anlatmıştı:

"Ben 18 yaşında köyde yaşıyorum. Musa Orhan hayallerimi, hayatımı, umutlarımı yıktı, beni kirletip dünyamı başıma yıktı. Benim canım acıyor dayanamıyorum. Beni kandırdı Musa Orhan. Arkadaşının evine götürdü. 1 gün bana dokunmasına izin vermedim. 2'nci gün zorla namusumu kirletti. Tecavüz etti. Beni tehdit etti. Eğer söylersem beni öldüreceğini söylüyordu. Artık öleceğim için korkmama gerek yok."