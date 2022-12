Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

"Açılan ceza davasında bakanlık olarak müdahiliz. Sayın cumhurbaşkanımızın da hassasiyetiyle 20 yıldır devam eden bir mücadele var. Şiddetle mücadele var, çocuklara ilişkin şiddetle mücale var. Bunu kimse inkar edemez. Bu ve benzeri vakaların Bakanlık olarak her zaman içinde oluruz. Mağdur bize gelmiştir, hemen kolluk güçlerimizi harekete geçiririz. Ya da mağdur kolluğa gitmiştir vaka bize gelir biz olaya dahil oluruz. Gerek sosyal hizmet ve barınmanın temini noktasında biz tüm mağdurun yanındayız.

Mağdur talep ederse, Bakanlık tarafından psikolijik destekte verilebilir.

Çocuk istismarı, çocuğa yönelik istismar vakaları siyasetin konusu değildir. Bunlar son derece insani ve her toplumda karşılaşılabilecek konular. Bunu toplumsal bir mesele olarak kabul edip nasıl üstesinden gelebiliriz buna bakmamız lazım. Gayet tabi siyasi partiler tartışırlar ama insan söz konusu olduğunda bunu bir siyaset malzemesi haline dönüştürdüğünüzde meselenin aslını konuşamıyorsunuz."

Mağdur H.K.G'nin 6 yaşından beri şüpheli Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, şüpheli Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikahla evlendirildiği, şüphelinin babasının talebesi olduğu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlattı. Şikayetin devamında H.K.G, cinsel ilişkinin kendisine Kadir İstekli tarafında oyun olarak gösterildiği belirtildi. Bu ilişkinin babasının onayı ile gerçekleştiği ve yaşı tuttuktan sonra resmi nikah kıyıldığını dilekçede sundu.

17 Ağustos 2012 tarihinde H.K.G. adet düzensizliği şikâyeti ile hastaneye müracaat etti. Yaşının küçük olmasından dolayı durum polis ekiplerine bildirildi. H.K.G.'nin o tarihte alının ifadesinde, 7 Nisan 2012 tarihinde şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteği ile evlendiğini, yaşının 17 olduğunu ve şikayetçi olmadığını söyledi. Soruşturmada esnasında H.K.G.'nin kemik yaşı tespiti için hastaneye sevk edildi. 10 Aralık 2012 tarihinde alınan raporda H.K.G'nin 21 yaşında olduğu tespit edildi.

Soruşturma yaşının 21 olmasından dolayı takipsizlik kararı ile sonuçlandı. H.K.G. 21 Ocak 2022 yılında İzmir'de alınan ifadesinde, olay tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesine babasının başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin M. İle birlikte gittiğini, film çekilmesi için sıra beklediği esnada kendisi yerine başka birisinin filminin çekildiği ve kendisine herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi. Şüpheliler olay esnasında kendi aralarında konuştukları sırada bu konuşmalar H.K.G. de şahit oldu.

Şüpheliler H.K.G.'nin yerine başka birini kemik testine sokulduğu, bu kişinin 18 yaşında olması yeterli iken daha büyük birinin teste sokulması nedeniyle şüpheli Kadir İstekli'nin Mehmet Emin M.'ye kızarak "Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz ama savcı iyi yedi" dediğini söyledi.

H.K.G.'nin doğum raporu ve doğum tutanağı Sapancı Kaymakamlığından istendi. H.K.G.'nin 8 Mart 1998 tarihinde özel bir hastaneden doğduğu belirlendi. Kemik tespiti için başka birinin teste sokulması ile ilgili şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

"ANNEM SAÇLARIMI TARAR SENİN YANINA GÖNDERİRDİ BENİ"

H.K.G cinsel istismarı ispatlamak için şüpheli Kadir İstekli ile olan konuşmalarını kayıt altına aldı. Bu kayıtlar bilirkişi raporu ile birlikte dosyaya sunuldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Kadir İstekli hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarının zincirleme halde işlenmesinden dolayı artırım uygulanarak 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Ses kaydında yer alan ifadeler ise şu şekilde:

H.K.G.: "6 yaşında nikahımız kıyılmayaydı. Keşke babam ilişkiye izin vermeseydi… Yani bu sıkıntıların hiçbiri olmazdı"

K.İ.: "Var mı yapacak bir şey onu söyle. Dönebiliyoz mu."

H.K.G.: "Ama telafi de olmuyor"

K.İ.: "Yani tam bir hatadır… Yanlış bir şey… Ha şu an ben kendi kız çocuğum olsa 6 yaşında evlendirir miyim. Evlendiririm. Ama o şekil bir şeye müsaade eder miyim. Etmem."

H.K.G.: "Babam nasıl düşünmedi."

K.İ.: "Hocaefendi her şeyi dört dörtlük mü düşünüyor. Bırak sen de Allah Allah."

H.K.G: "Yani kızım daha küçük, 6 yaşında. İlişkiyi kaldırabilir mi, kaldıramaz mı, insan bunu bilmez mi…"

K.İ.: "Ben seni öyle görmemiştim. Öyle gittim işte. Ufaklığın öyle geçti dediğin gibi. Ne bileyim ya…"

H.K.G.: "Annem saçlarımı tarar senin yanına gönderirdi beni."

"KAVGA BÜYÜMESİN DİYE ONAYLIYORDUM"

Yaşananlardan şikayetçi olan H.K.G. ifadesinde bu konuşma gerçekleştikten sonra da K.İ.'nin cinsel saldırılarının devam ettiğini söyledi ve şikayetçi olduğu esnada vücudunda morlukların olduğu belirtildi. Savcılığa ses kayıtlarıyla beraber fotoğraflar da sunuldu.

K.İ., baba Y.Z.G. ve anne F.G. ise ifadelerinde H.K.G.'nin 17 yaşında evlendiğini ve cinsel istismara uğramadığını öne sürdü. K.İ. ses kayıtları için "Sık sık 6 yaşında evlendiğimizi ve tecavüze uğradığını söylüyordu. Kavga büyümesin diye onu onaylıyordum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLAR DA DOSYADA

İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın iddianamesinin tamamlanmasıyla Savcı iddianamede H.K.G.'nin annesinin ve babasının cinsel istismara göz yumduğunu dile getirdi. Buna göre K.İ., YZ.G. ve F.G.'nin zincirleme bir biçimde çocuğun cinsel istismarı suçu işledikleri ifade edildi. Savcı tarafından K.İ. için cinsel saldırı suçundan da ceza istendi. Sonrasında K.İ., Y.Z.G. ve F.G. tutuklanmadı.

H.K.G.'nin savcılığa daha 6 yaşındayken kendisine imam nikahı kıyıldığı zaman çekilmiş gelinlikli fotoğraflarının verildiği de belirtildi. Dosyada 13 yaşındaki nişanının ve 14 yaşındaki düğününün fotoğraflarının da yer aldığı aktarıldı. H.K.G.'nin şu anda İstanbul'dan uzakta bir şehirde kendine yeni bir hayat kurmaya çalıştığı ifade edildi.

H.K.G'NİN AĞABEYİ VE KIZ KARDEŞLERİ OLAYI YALANLADI

6 yaşındaki H.K.G'nin abisi ve kız kardeşleri bir video paylaşarak olayın doğru olmadığını ifade etti. H.K.G'nin ağabeyi kız kardeşinin hafız olduktan sonra gelinlik giymek istediğini Ümraniye'de bir fotoğrafçıya getirip fotoğraf çektirdiklerini belirtti.

Ağabey ayrıca iki kardeşinin daha hafız olduktan sonra stüdyoda fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Ağabey, yaptığı açıklamalarda; 'Hafızlığa geçiş aşamasında çekilen bir fotoğraf. Bu delil diye gösterilen fotoğrafları görünce hayret ettik.' H.K.G'nin kız kardeşi ise 'Gelinlikle fotoğraf çektiren herkes evlenmiş mi oluyor, bizim de fotoğraflarımız var. Bunlar gerçek değil' dedi.

22 MAYIS İLK DURUŞMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler 22 Mayıs tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Türkiye'nin gündemine oturan 'çocuk istismarı' skandalına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Yusuf Ziya Gümüşel isimli şahsın kızı H.K.G, 1998 yılında '6 yaşında imam nikâhıyla evlendirildiğini ve cinsel istismara maruz kaldığı'nı belirterek şikâyetçi olmuştu. H.K.G., 6 yaşında evlendirildiğini ve bunun kendisine oyun olarak anlatıldığını açıklamıştı. İnfiale neden olan olayın ardından H.K.G., evlendirildiği şahsa ve ailesine karşı hukuki mücadele başlatmıştı.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın iddialarla ilgili iddianamesi 30 Ekim'de tamamlanırken iddianamede şimdi 24 yaşında olan H.K.G.'nin anne ve babası tecavüze göz yummakla suçlandı. Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel'in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri belirtilen iddianamede şahısların en az 27'şer yıl hapis istendi.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Diyanet İşleri Başkanlığından, bir kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiği iddiasına ilişkin, "Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hususunda devletimizin ilgili kurumlarının konuyu hassasiyetle takip ettiklerine ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır." ifadesi kullanıldı.

Diyanetten yapılan açıklamada, çocukların en hassas emanet ve dokunulmaz değer olduğu, çocuk haklarının korunması ve hayatın her alanında çocuğun yüksek yararının gözetilmesinin dini, hukuki ve insani sorumluluk olduğu belirtildi.

Çocukları her türlü şiddet ve istismardan korumanın hem toplumsal hem de kurumsal vazife olduğunun vurgulandığı açıklamada, çocuğun örselenmesinin geleceğin yara alması anlamına geldiğine işaret edildi.

ÇOCUK İSTİSMARIYLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Çocuk istismarıyla mücadeleye kararlılıkla devam eden Diyanet İşleri Başkanlığının her alanda olduğu gibi evlilik ve aile konusunda da sahih dini bilgi sunmaya kararlılıkla devam edeceğine dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar belirtildi:

"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANCIMIZ TAM"

"Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve medya organlarının gündemine giren kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hususunda devletimizin ilgili kurumlarının konuyu hassasiyetle takip ettiklerine ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Ancak konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir defa daha ısrarla belirtmek isteriz ki İslam'a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz."

AİLE BAKANLIĞI MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen H.K.G ile ilgili açıklamada bulundu.

Basında çıkan "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtilen Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir."

BİR TEPKİ DE MECLİS BAŞKANI'NDAN

Çocuğa cinsel istismar iddiasına bir tepki de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Meclis Başkanı, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez; faili kim olursa olsun..."Bir evladımızın 6 yaşında istismara maruz kaldığı yönündeki bilgiler, vicdanları derinden sarsmıştır. Olay yargıya intikal etmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil olmuştur. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve sorumluların en ağır cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız."

AK PARTİ'DEN ART ARDA TEPKİLER

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal olayla ilgili AK Parti'den art arda tepkiler geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çocukların istismarını lanetliyoruz" diyerek sert tepki gösterdiği sarsıcı olayla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların Istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız, suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz"

HAMZA DAĞ: 'AMA'SIZ, 'FAKAT'SIZ MAĞDURUN YANINDA, SUÇLUNUN KARŞISINDAYIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da skandal olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu durumu lanetlediklerini belirten Hamza Dağ, "Böyle bir şeyin olabilme ihtimalini reddediyoruz" diyerek 'Ama'sız, 'fakat'sız mağdurun yanında, suçlunun karşısında olduklarının altını çizerek şunları söyled;

"Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu. Siyasi olarak da biz bunun sonuna kadar takipçisi oluruz. Siyaseten bunun üzerinden nema elde etmeye çalışmak acizliktir. Lanetliyoruz. Dün Parti Sözcümüz de Aile Bakanlığı da açıklama yaptı. Bu hadisenin üzerine gidereceğiz. Aynı kararlılığı CHP kendi teşkilatlarına sağlayabiliyor mu? Sağlayamıyor. Kamu kurumlarının bu konuda bekleme lüksleri yok, bir saniye bekleme lüksleri yok. İhmali olan bir kamu görevlisi varsa zaten Aile Bakanlığımız da açıklamayı yaptı. Tecavüz, hayvana şiddet... Konya'da hadise yaşandığında belediye başkanımız direkt soruşturma açtı, kişilerin tutuklanması sağlandı."

BAKAN ERSOY: SORUMLULAR EN AĞIR CEZAYI ALMALI

Olayı şiddetle kınayan Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sorumluların tamamının en ağır cezayı alması gerektiğini belirtiği açıklamasında şunları söyledi: "Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor. Hassasiyetle konuyu takip ediyoruz"

BAKAN BİLGİN: SUSARSAK İNSANLIĞIMIZ YARA ALIR

"Ortak insanlığımızın değerleri konusunda hiç birimiz taviz vermeyiz" diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu tür alçaklıklara müsamaha göstermeyiz. İlgili soruşturma ilgili kurumlar ve yargı tarafından yürütülüyor. Alçakça insanlık dışı davranışlara TBMM'de ortak cevap verilmesi gurur verici tavırdır. Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur gösteremeyiz. Göstermenin karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Yargı tarafından sonuna kadar götürülmelidir. Susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum."

SKANDAL İDDİALAR MECLİS'E TAŞINDI

6 yaşında bir kız çocuğunun imam nikahıyla evlendirip cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiaları Meclis gündemine taşındı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin temsilcileri, Meclis'te bu konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını dile getirdi.