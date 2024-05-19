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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024, 23:17 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024, 23:17

Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! Tek soruya 3 jokerini kullandı

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla her Pazar günü ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta İstanbul'da yaşayan yarışmacı Behice Önaloğlu, başarılı performansı ile dikkat çekti. 30.000 TL değerindeki 6. soruya kadar başarılı yarışan Behice Önaloğlu, tercihleriyle bugüne adeta damga vurdu. Üç jokerini tek bir soruda kullanan yarışmacıyı izleyenler, ekran başında adeta çıldırdı. Ancak herkes doğru bildiğini sanarken sorunun cevabını görünler şoke oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 19 Mayıs tarihli bölümünde yaşananlar...

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