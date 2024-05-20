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Süper Lig'de 38. hafta maçlarının programı açıklandı!

Süper Lig'de hafta sonu 38. ve son hafta heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı mağlup etmesiyle şampiyonu belirleyecek maçlar son haftaya taşınmıştı. Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacağı hafta Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Küme düşen takımların da belli olacağı maçların programı belli oldu. İşte TFF'den yapılan o açıklama...

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 13:35 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 13:43
Süper Lig’de 38. hafta maçlarının programı açıklandı!

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Süper Lig'de hafta sonu 38. ve son hafta heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı mağlup etmesiyle şampiyonu belirleyecek maçlar son haftaya taşınmıştı.

Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacağı hafta Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Küme düşen takımların da belli olacağı maçların programı belli oldu.

İşte TFF'den yapılan o açıklama;

ŞAMPİYON BELLİ OLACAK!

Pazar günü oynanacak karşılaşmalarda Galatasaray'ın Konyaspor'dan puan alması durumunda şampiyon sarı kırmızılılar olacak. Cimbom'un olası mağlubiyetinde ise gözler Fenerbahçe - İstanbulspor maçına çevrilecek.

Bu doğrultuda Kanarya, İstanbulspor'u yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

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