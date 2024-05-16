PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024, 23:40 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024, 23:40

İZLE I Esra Erol gözyaşlarını tutamadı! 33 yıl sonra öldü sandığı annesine canlı yayında kavuştu

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar izleyenlerin kalbine dokundu. Kendisini evlat edinen annesiyle birlikte programa katılan Seda Kurt, hikayesiyle hem ünlü sunucuyu, hem de stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu. Seda Kurt isimli bir öğretmen, biyolojik anne ve babasını bulmak için ünlü sunucudan ve ekibinden yardım istedi. Esra Erol, 33 yıl sonra mucizeyi gerçekleştirerek öğretmen Seda'nın öldü sandığı annesini buldu. Seda'nın annesi kanala geldi ancak canlı yayına çıkma istemedi. Kapı arkasında yüzleşen annesi ile yüzleşen Seda, o sözler üzerine "vebali senin boynuna" diyerek annesine tepki gösterdi. Esra Erol ise gözyaşlarını tutamadı.İşte detaylar...

SIRADAKİ VİDEO
İnci Taneleri 15. bölüm fragmanı izle!
16.05.2024Perşembe
Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı izle!
15.05.2024Çarşamba
İZLE I Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş detay! "İkinci bir gizli tanık var Kod adı Ü-5"
15.05.2024Çarşamba
Kuruluş Osman 160. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
13.05.2024Pazartesi
Yalı Çapkını 70. bölüm fragmanı yayınlandı
13.05.2024Pazartesi
Bunlar da Var
HÜRJET bir kez daha ’Gök Vatan’la buluştu! Başarılı manevralar... TUSAŞ’tan 19 Mayıs’ta sürprize hazır olun! paylaşımı 00:54
HÜRJET bir kez daha 'Gök Vatan'la buluştu!
16.05.2024Perşembe
Son dakika: İstanbul Beşiktaş’ta 5 katlı bir binada doğal gaz patlaması yaşandı 02:18
Beşiktaş'ta doğal gaz patlaması
16.05.2024Perşembe
Alman politikacı Martin Neumaier’den skandal hareket! Umumi tuvaleti yaladı yüzüne dışkı ile Hitler bıyığı yaptı 00:48
Alman siyasetçi umumi tuvaleti yaladı
16.05.2024Perşembe
Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı duyurdu! Burhanettin itiraf etti mi? 06:22
Burhanettin suçunu itiraf etti mi?
16.05.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA