İZLE I Çağla Şıkel'in ayakları sosyal medyada gündem oldu! Şıkel'den yorumlarına videolu cevap...

Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor. İşindeki başarısının yani sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları ilgi odağı oluyor. Çağla Şıkel, ayaklarıyla sosyal medyada viral oldu. Sosyal medyada yayınlanan bir fotoğrafta "Çağla Şıkel'in ayakları" notu yer aldı. Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan Çağla, paylaştığı video ile gündem oldu.