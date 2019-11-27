Twitter'da aktif olmayan hesaplar silinecek 27.11.2019 13:21

Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Twitter, bazı hesapları kapatma kararı aldı. Karara göre 6 aydan daha fazladır aktif olmayan hesaplar 11 Aralık tarihinde kapatılacak. Bilişim Uzmanı Osman Demircan haberi ayrıntılarıyla anlattı. işte detaylar...

Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Twitter, bazı hesapları kapatma kararı aldı. Karara göre 6 aydan daha fazladır aktif olmayan hesaplar 11 Aralık tarihinde kapatılacak. Hesaplarının kapanmasını istemeyen kişilerin de 11 Aralık'a kadar giriş yapmaları gerekiyor.

MİLYONLARCA KULLANICIYI ETKİLEYECEK

Twitter açıldığı günden bu yana ilk kez aktif olmayan hesaplarla ilgi büyük bir temizliğe gideceğini duyurdu. Aktif olmayan hesapların Twittir'ın yeni gizlilik politikasına onay vermemiş olmaları nedeniyle böyle bir karar alındığı açıklandı.

Uygulamanın ilk kez ABD'de yapılması planlanıyor. Şirket, ileriki zamanlarda hesabına giren ancak hiçbir paylaşımda ya da etkileşimde bulunmayan hesaplara da aynısını yapıp, bu hesapların kapatılacağını söyledi. Toplamda kaç hesabın bu durumdan etkileneceği bilinmese de milyonlarca kullanıcıyı bulması bekleniyor.

145 MİLYON KULLANCISI VAR

Twitter geçtiğimiz günlerde de bir güvenlik problemiyle karşı karşıya kalmış ve kişilerin sosyal medya hesaplarına izinsiz erişim sağlandığı tespit edilmişti. Uygulamalara sosyal medya hesapları üzerinden bağlanan kullanıcıların bu durumdan etkilendiğini belirten yetkililer bu sorundan birkaç milyon insanın etkilenebileceği de belirtmişti.

Eylül ayında açıklanan verilere göre Twitter'da aktif 145 milyon kullanıcı var.