Haberler Video İlk milli deniz seyir füzemiz ATMACA fırlatıldı

İlk milli deniz seyir füzemiz ATMACA fırlatıldı

26.11.2019 17:55

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilip üretilen, ilk milli deniz seyir füzemiz ATMACA'nın başarıyla fırlatıldığını açıkladı. Başkan Demir, ATMACA'nın ne zaman envanterde olacağını de duyurdu.


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