İlk milli deniz seyir füzemiz ATMACA fırlatıldı 26.11.2019 17:55

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilip üretilen, ilk milli deniz seyir füzemiz ATMACA'nın başarıyla fırlatıldığını açıkladı. Başkan Demir, ATMACA'nın ne zaman envanterde olacağını de duyurdu.