Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilip üretilen, ilk milli deniz seyir füzemiz ATMACA'nın başarıyla fırlatıldığını açıkladı. Başkan Demir, ATMACA'nın ne zaman envanterde olacağını de duyurdu.
İlk milli deniz seyir füzemiz ATMACA fırlatıldı26.11.2019 17:55
- İlk milli deniz seyir füzemiz ATMACA fırlatıldı
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