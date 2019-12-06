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Selçuk Bayraktar Twitter'dan paylaştı: Bayraktar AKINCI TİHA ilk kez havalandı

06.12.2019 20:17

Baykar'ın Teknik Müdürlüğü görevini sürdüren Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI TİHA'nın ilk uçuşuna ait görüntüleri paylaştı. Bayraktar, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim..." ifadelerini kullandı.


Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından AKINCI TİHA'nın ilk uçuş görüntüsünü paylaştı. Bayraktar, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim..." ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın mesajı şöyle:
TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim...

Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu.

Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız.

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