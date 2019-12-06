Selçuk Bayraktar Twitter'dan paylaştı: Bayraktar AKINCI TİHA ilk kez havalandı

Baykar'ın Teknik Müdürlüğü görevini sürdüren Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI TİHA'nın ilk uçuşuna ait görüntüleri paylaştı. Bayraktar, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim..." ifadelerini kullandı.
Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından AKINCI TİHA'nın ilk uçuş görüntüsünü paylaştı. Bayraktar, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim..." ifadelerini kullandı.
Bayraktar'ın mesajı şöyle:
TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim...
Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu.
Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.