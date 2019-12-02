Son dakika: Başkan Erdoğan 'filtre' düzenlemesini veto etti 02.12.2019 17:42

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor... Çelik, termik santrallere baca filtresi takılması konusundaki kanun teklifinin Başkan Erdoğan tarafından veto edildiğini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto ettiğini söyledi.

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar

Termik santrallere birkaç sene daha süre tanınmasını içeren yasa teklifi Cumhurbaşkanımız tarafından veto edilmiştir.

"KÜLLİYE'YE GİDEN CHP'Lİ" İDDİASI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden CHP'li olduğundan, Cumhurbaşkanımızın da olumlu yanıt verdiğinden bahsettiler. Önce yalan haber yapanlar haberin arkasından çekildiler. Daha sonra bu komplonun CHP'nin genel merkezinde yapıldığı söylendi. Yalan siyasetin adresi olarak CHP'yi işaret eden net berrak, tartışmaya şüphe vermeyecek şekilde ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı'ndan özür dilemeleri gerekmektedir. Yalan haberin kaynağı CHP Genel Merkezi'ni işaret etmesine rağmen, yalan siyasetin üreticisi ve yayıcısı olduğu konudaki kanaatimiz pekişmiştir. cumhurbaşkanlığı makamından özür dilemeleri gerekiyor.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYA LİDERLERİ İLE GÖRÜŞECEK

Yarın önemli bir zirve için sayın Cumhurbaşkanımız Londra'ya gidecekler. Çeşitli görüşmeleri olacak sayın Cumhurbaşkanımızın. ABD Başkanı Trump, Macron, Merkel, Johnson ile görüşecek. Aynı zamanda dörtlü formatta Fransa, İngiltere ve Almanya liderleriyle görüşecek. Başta Suriye olmak üzere DEAŞ, PKK/YPG terör örgütü ile mücadele önemli bir gündem teşkil edecek. NATO'da YPG'nin tehdit olarak yayınlanan savunma belgesine çeşitli tepkiler geldiği haberler var. PKK NATO müttefiklerimizin çoğu açısından terör örgütü olarak tanınmaktadır. YPG de PKK'nın Suriye koludur. Bu nettir.

DİYARBAKIR ANNELERİNİN EYLEMİ

Bu eylem her şeyden önce bir vicdan eylemidir. Buradan bir kez daha selamlıyoruz. Yanlarında olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz.

MACRON'A SORULACAK SORU: SİZİN MALİ'DE NE İŞİNİZ VAR?

NATO'daki ülkelerin NATO prensiplerine sadık kalması çağrısı Türkiye tarafından yapılmaktadır. Barış Pınarı Harekatı sürecinde en çok kaşı görüş beyan eden kişi Fransa Devlet Başkanı oldu. Bahsettiğimiz terör yöneticilerini en çok ağırlayan kişi Macron oldu. Dünyanın çeşitle yerlerinde operasyon yapıyorlar. Ülkelerin çıkarlarını korumak için tek taraflı yaptıkları operasyonlarda bile uluslararası toplumu, NATO'ya çağrı yapıyorlar. Bu onların çifte standardının göstergesidir. Fransa NATO'ye ne kadar yaptığını bilmiyoruz. En son 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' gibisinden bir açıklama yaptı Macron. 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diyor. Türkiye orada terörle mücadele ediyor. Macron'a sorulan soru 'Sizin Mali'de ne işi var?'.

DOĞU AKDENİZ MESELESİ

Libya ile yapılan mutabakat uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapılmıştır. Bu konuda tereddüt yok. Mısır burada Türkiye'ye karşı oluşumun içinde olmak için kendi alanından kaybı yaşamıştır. Şöyle bir mantık yürütüyorlar, örneğin Türkiye'nin ana karasının karşısında küçük ada olan Meis adasının, kendi yüzölçümünün 4 bin katı kadar yetki alanını Yunanistan sahiplenmeye çalışıyor. Bunun hiçbir surette Türkiye tarafından kabul edilmeyeceği açıktır.

YENİ YILDA TÜRK ADIM DOĞALGAZI'NIN AÇILIŞI YAPILACAK

TANAP projesi 20 il, 67 ilçe ve 200 köyden geçerek Avrupa'ya ulaşıyor. Avrupa'nın güvenlik ve enerji ihtiyacının Türkiye'ye bağlı olduğu ve Türkiye'nin pozitif katkı yapması net şekilde görülmüştür. Yeni yılda Rusya ile Türk Akım Doğalgaz'ın açılışı yapılacak. Törene sayın Putin de katılacaklar.

CUMHURBAŞKANIMIZ İNSAN SAĞLIĞININ ÖNÜNE GEÇMEMESİNİ İSTİYOR

Sayın Cumhurbaşkanımız insan sağlığı ve çevrenin konusundaki hassasiyetinin devletin başta gelen anayasal görevi olduğunu ifade ediyorlar. Anayasa'nın 56. maddesi herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu bildiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız devletin ve hükümetin başı olarak enerji ihtiyacımızın karşılanması ve önemli oyuncu olmasının mimarı ve takipçisidir. Bunların sonuçlarının insan sağlığının önüne geçmemesini ifade ediyor kendisi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi uygun bulmamıştır. 2022'ye kadar uzatılıyordu. Cumhurbaşkanımız bunun çevre sağlığına, anayasanın amir hükümüne uygun olmadığını değerlendirip yeniden yüce Meclise iade etmiştir.

BU SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN İLK VETODUR

Sayın Cumhurbaşkanımızın çevre sağlığı konusundaki hassasiyeti koyarken, çevrenin kirletilmesi konusundaki zararlara herhangi bir tahammülü olmadığının altını çizmiştir. AK Parti hükümetleri döneminde enerji sektörü en stratejik sektördür. Son dönemde çok önemli işlere imza atıldı. Bahsettiğim konuyla ilgili olarak baca filtrelerin daha fazla gecikmemesi gerektiği konusunda sayın Cumhurbaşkanımız irade koymuştur. Arkadaşlarımız şüphesiz yeni bir süre nasıl olur onu değerlendirecektir. Cumhurbaşkanımızın vetosunun doğal mantığı çevrenin korunabileceği hassasiyetlerin geliştirilmesidir. Bu ilk vetodur sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Bu da çevre hassasiyeti neticesinde gündeme gelmiştir.

CHP HER CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KRİZ ÇIKARMIŞTIR

Bir siyasetçi 'Türkiye'nin anayasası yoktur' diyorsa kendi partisinin ve milletvekillerinin meşruiyetini ortadan kaldırmış oluyor. Türkiye'nin anayasaları her zaman eleştirilmiştir. Yeni anayasa da birtakım değişikliklere uğrayabilir. Vatandaşın siyasal mutabakatını yansıtan hukuki belgelerdir anayasalar. Zaman içinde çeşitli değişiklikler yapılır. Anayasa değişikliği, referanduma gitmiş, vatandaşın oyunu almış, bu kabul edilmiştir. Bu kişiye şunu söylemek lazım, o zaman Türkiye'yi kimin yönetmesini teklif ediyorsunuz? CHP tarihi boyunca her Cumhurbaşkanlığı seçimini krize çevirmiştir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı'nı bir vesayet makamı olarak gördükleri için siyasi seçilmişlerin için bir kırbaç olarak gördüğü için rejim krizine çevirmeye çalışmıştır.