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Arda Ermut'tan flaş Volkswagen açıklaması: Lehimize sonuçlanacak

09.12.2019 17:14

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, A Para'da özel açıklamalarda bulundu. Volkswagen'in Türkiye'de açacağı fabrikaya ilişkin konuşan Ermut, "Manisa'da bir şirket kuruldu. Bu ve buna benzer yatırımların süreceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki sene başka yatırımlar da anons edeceğiz. Bekleme sürecine girmişti ancak lehimize sonuçlanacak. " ifadelerini kullandı.


İşte Arda Ermut'un konuşmasından satırbaşları;

Türkiye yabancı yatırımcıların radarından hiç bir zaman çıkmadı. Türkiye yaşadığı sorunlara rağmen yatırım çekebilen bir ülke. Türkiye yeniden yatırımların artacağı bir döneme giriyor.

2002'den günümüze kadar 210 milyar dolar yatırım çektik. Geçen sene de Türkiye yatırımlarda pozitif ayrıştı. Dünyada doğrudan yatırımlar azalırken Türkiye'de yüzde 12,6 arttı. İniş çıkışlar yaşasak da istikrarlı bir şekilde yatırım çekiyoruz.

VOLKSWAGEN'İN TÜRKİYE YATIRIMI
Manisa'da bir şirket kuruldu. Bu ve buna benzer yatırımların süreceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki sene başka yatırımlar da anons edeceğiz. Bekleme sürecine girmişti ancak lehimize sonuçlanacak.

FAİZ KARARLARI
Faizler yatırımın önünde engel. Faizlerdeki düşüşün uzun dönemde pozitif etkisi olacak. Hedefimiz küresel yatırımların yüzde 1,5'ini ülkemize çekmek.

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