Aziz Yıldırım'dan Guirassy hamlesi! İmzayı attırıyor
Fenerbahçe’de mazbatasını alan Aziz Yıldırım ve ekibi, ilk icraatı için düğmeye bastı! Sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu dünya yıldızı Serhou Guirassy transferinde mutlu sona çok yaklaşıldı. Dortmund ile ödeme planında el sıkışan yönetim, bugün gerçekleştirilecek kritik görüşmeyle imzaları attırmaya hazırlanıyor. Taraftarı heyecanlandıran o flaş transferin perde arkasını A Spor Muhabiri Erdem Akbaş aktardı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Spor