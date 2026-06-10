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Aziz Yıldırım'dan Guirassy hamlesi! İmzayı attırıyor

Aziz Yıldırım'dan Guirassy hamlesi! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe’de mazbatasını alan Aziz Yıldırım ve ekibi, ilk icraatı için düğmeye bastı! Sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu dünya yıldızı Serhou Guirassy transferinde mutlu sona çok yaklaşıldı. Dortmund ile ödeme planında el sıkışan yönetim, bugün gerçekleştirilecek kritik görüşmeyle imzaları attırmaya hazırlanıyor. Taraftarı heyecanlandıran o flaş transferin perde arkasını A Spor Muhabiri Erdem Akbaş aktardı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Spor

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