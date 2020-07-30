Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Haksızlıklara karşı başkaldırının sembolü olmuş bir takımız

30.07.2020 01:44

Son dakika haberleri... Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası finalinde 2-0 yendi ve kupanın sahibi oldu. Maç sonrasında bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Trabzonspor haksızlıklara karşı başkaldırının sembolü olmuş bir takım. Eminim ki can sıkıyoruz, sempatik gelmiyoruz. Böyle de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası finalinde 2-0 yendi ve kupanın sahibi oldu.

Maç sonrasında bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Trabzonspor haksızlıklara karşı başkaldırının sembolü olmuş bir takım. Eminim ki can sıkıyoruz, sempatik gelmiyoruz. Böyle de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.