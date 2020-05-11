Ülkemizde voleybol ve basketbolda koronavirüs sebeviyle liglerin sonlandırıldığı ilgili federasyonların başkanları tarafından açıklandı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, A Spor'a bağlanarak, "Galatasaray Kulübü kesinlikle buna karşı. Bununla ilgili resmi yazılar da hem voleybol federasyonuna hem de basketbol federasyonuna yazıldı. Galatasaray, liglerin tamamlanması arzusunu sadece futbolda değil, voleybol ve basketbolda da dile getirdi" ifadelerini kullandı.
TVF ve TBF'nin tescil kararına Galatasaray'dan itiraz
11.05.2020 18:23
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