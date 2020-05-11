Erman Toroğlu, A Spor'da liglerin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bazı teknik direktör ve futbolcular 'ligler oynanmasın' diyor. O zaman bu arkadaşların hiç birisi maddi olarak alacakları paraları almasınlar, hepsi silsinler. Ne zaman başlayacaksa başlayana kadar paralarını almasınlar. Ne kadar güzel ya." ifadelerini kullandı.
Erman Toroğlu: "Ligler başlayana kadar para almasınlar"
11.05.2020 22:47
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