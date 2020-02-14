Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu! Darüşşafaka Tekfen 85-71 Galatasaray Doğa Sigorta

Son dakika haberi! Ankara'da düzenlenen Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta maçıyla start aldı. Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-71 mağlup etti ve Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.
Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-71 mağlup ederek finale yükseldi.
Birinci periyotta Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmaya hızlı hücumlardan sayı üreterek başladı. Sarı kırmızılılar Göksenin Köksal ve Webster ile etkili olurken ilk periyodu Galatasaray Doğa Sigorta 20-13 önde tamamladı.
İkinci periyotta periyoda potasını iyi savunarak başlayan Darüşşafaka Tekfen, 20-20'lik eşitlik sağladı. 4 sayılık farkı koruyamayan Darüşşafaka Tekfen, 24-24 eşitlikte oyunu mola ile kesti. Devre arasına Galatasaray Doğa Sigorta'nın 38-37 üstünlüğüyle girildi.
Üçüncü periyotta Darüşşafaka Tekfen, Kartal Özmızrak'ın etkili oyunuyla bulduğu 8 sayı ile 56-50 öne geçti. Galatasaray Doğa Sigorta hücumda skor üretmekte zorlandı ve rakibinin sayılarına engel olmadı. Periyot 56-50 Darüşşafaka Tekfen'nin üstünlüğü ile tamamlandı.
Dördüncü periyotta ilk 1 dakikalık sürede sayı üretemeyen sarı kırmızılı ekip, rakibinin hücumlarına engel olmadı ve 61-50 geriye düştü. Göksenin Köksal ve Auguste ile sayı üreten Galatasaray Doğa Sigorta, savunmada Kartal Özmızrak'ı durduramayınca fark kapanmadı: 71-60. Kalan dakikalarda pota altı savunmasını iyi yapan Darüşşafaka Tekfen, hücumda hata yapmadı ve karşılaşmayı 85-71 galip tamamladı.
Bugün oynanacak Fenerbahçe Beko - Türk Telekom müsabakasının galibi, Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka Tekfen'in rakibi olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.