Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nden ikinci finalist Fenerbahçe Beko! 14.02.2020 22:53

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Türk Telekom, Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi. Ankara'da oynanan karşılaşmayı 81-83 kazanan Fenerbahçe Beko finalde Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-71 mağlup eden Darüşşafaka Tekfen'in rakibi oldu.

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 83-81 mağlup ederek finale yükseldi.



Birinci periyot karşılıklı sayılarla başladı. Fenerbahçe pota altı üstünlüğünü kullanarak Fall'a 3 faul yaptırdı ve faul atışlarıyla sayı üretti. Türk Telekom, Campbell'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 12-9 öne geçti. Hücumda etkili olamayan sarı lacivertliler karşısında Muhammed Baygül ile sayı üreten Türk Telekom periyodu 23-21 önde tamamlandı.



İkinci periyotta Fenerbahçe hücumda Melih Mahmutoğlu ile sayılar bulsa da savunmada rakibinin sayılarına engel olmadı. Türk Telekom Johnson ve Wiltjer ile bulduğu sayılarla farkın kapanmasını engelledi: 45-39.







Periyodun bitimine 1 dakika kala sarı-lacivertliler Vesely'nin kullandığı faul atışıyla farkı 1'e indirdi: 45-44. Kalan dakikalarda hücumda hata yapmayan Türk Telekom devreyi 48-45 üstünlükle tamamladı.



Devreye önde giren Türk Telekom, savunmada aksasa da 3 sayı çizgisinden bulduğu sayılarla farkın kapanmasına izin vermedi. Hızlı hücumlarla sayı üreten Fenerbahçe Beko, faul atışları ile beraberliği sağladı: 69-69



Dördüncü periyodun ilk 4 dakikası iki takım da sayı üretemedi. Fenerbahçe Beko, Sloukas ve Kalinic ile bulduğu sayılarla maçın başından beri ilk kez öne geçti: 76-71.



Türk Telekom bitime 45 saniye kala Fall'ın sayısı ile farkı 1'e indirdi: 78-79.



Son dakikalarda faul atışlarında hata yapmayan sarı lacivertliler, maçı 83-81 kazandı.



Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da takip etti.



Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen, pazar günü saat 17.00'de Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



SALON: Ankara



HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Semih Vural



TÜRK TELEKOM: Johnson 18, Muhammed Baygül 17, Fall 7, Wiltjer 10, Campbell 19, Metin Türen 5, Şafak Edge, Harris 3, Akif Egemen Güven, Polat Kaya 2, Enes Berkay Taşkıran



FENERBAHÇE BEKO: Kalinic 17, Sloukas 11, Andre De Colo 19, Williams, Vesely 15, Melih Mahmutoğlu 10, Ali Muhammed 5, Ahmet Düverioğlu 4, Berkan Candan 2



1'İNCİ PERİYOT: 23-21



İLK YARI: 48-45



3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-69



5 FAUL: 38.32 Nicholas Johnson, 39.55 Muhammed Baygül (Türk Telekom)



