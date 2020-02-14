MAÇ SONUCU: Medipol Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş | MAÇ ÖZETİ 14.02.2020 22:51

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Beşiktaş'ı Demba Ba'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Beşiktaş'ı Demba Ba'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek zirve yarışındı önemli bir 3 puanın sahibi oldu.



Başakşehir 43 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Beşiktaş ise 36 puanla 7. sırada kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

18. dakikada Diaby'nin ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan topu kaleci Mert Günok kurtardı.





29. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği top kalecinin kucağında kaldı.

31. dakikada Hutchinson'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.







39. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topu arka direkte N'Koudou kafayla içeri çevirdi, Diaby'nin kafa vuruşunda Skrtel'e çarpan top üstten kornere çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.



50. dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Ani gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın savunmanın arkasına atılan topuyla buluşan Demba Ba düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

56. dakikada Diaby'nin sağdan içeri ortaladığı topu ceza sahası içinde Burak Yılmaz göğsünde kontrol ederek dışarı çevirdi, Elneny'nin şutunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çelerek golü engelledi.

68. dakikada Burak Yılmaz ceza sahasına girerek topu sağdan gelen Diaby'ye çıkardı. Diaby'nin çaprazdan sert şutunu kaleci Mert Günok kurtardı.

76. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Boateng'in kafa vuruşu savunmaya çarptı, kaleye giden topu kaleci kontrol etti.

79. dakikada Caiçara'nın sağdan ortaladığı topu Demba Ba ceza sahası içinde kafayla indirdi, Visca'nın müsait pozisyonda kaleye gönderdiği topu kaleci Karius kurtardı.

90+1. dakikada Elneny'nin kontrolünde olan topu Beşiktaş ceza sahası içinde kapan Demba Ba, Karius'tan sıyrılarak açısını kaybetmesine rağmen sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, geçen haftaya göre bu zorlu maça 2 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i yedek soyundurup Kevin-Prince Boateng'i ilk 11'de sahaya sürdü. Geçen haftaki Gaziantep FK maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve bir gol atan Boateng, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de şans buldu.

CEZALI GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YERİNE LENS

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Gökhan Gönül'ün yerine Jeremain Lens ilk 11'de sahaya çıktı. Medipol Başakşehir karşısında savunmanın sağında da Lens oynadı. Hollandalı oyuncu, 7 maç sonra ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı.

Sarı kart cezası nedeniyle ligin ilk yarısının son haftasındaki Gençlerbirliği maçını kaçıran ve devre arasında sakatlanarak Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında oynayamayan Lens, geçen haftaki Gaziantep FK mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil olmuştu. Lens, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını da sakatlığından dolayı kaçırmıştı.

Siyah-beyazlı takımda ayrıca Loris Karius, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Caner Erkin, Abdoulay Diaby ve Burak Yılmaz ilk 11'de görev aldı.

Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Ljajic'in yanı sıra Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz bulundu.

Sergen Yalçın, Douglas Santos ile Pedro Rebocho'yu kadroda tercih etmedi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını zorlu maçta yalnız bırakmadı. Taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu. Siyah-beyazlılar, maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonuna tepki gösterdi.

OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor müsabakasında ilk 11'de yer verdiği Carlos Ponck'un yerine bu mücadelede Martin Skrtel'e stoperde görev verdi. Okan Buruk; Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Demba Ba ve Crivelli ilk 11'ini sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli takım, sahaya "Vatan size minnettar. İdlib" yazılı pankartla çıktı.