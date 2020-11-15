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Türkiye 2-1 Rusya | GOL: Cengiz Ünder | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçı

Türkiye 2-1 Rusya | GOL: Cengiz Ünder | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçı
15.11.2020 21:12
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Türkiye 2-1 Rusya | GOL: Cengiz Ünder. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusya ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçın 11. dakikasında Denis Çerişev'in golüyle 1-0 geri düşen A Milli Takımımızda skoru 1-1 yapıp dengeyi geri getiren golü 26. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Milli Takımımızı 2-1 öne geçiren golü ise 32. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.


Türkiye 2-1 Rusya | GOL: Cengiz Ünder. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusya ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçın 11. dakikasında Denis Çerişev'in golüyle 1-0 geri düşen A Milli Takımımızda skoru 1-1 yapıp dengeyi geri getiren golü 26. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Milli Takımımızı 2-1 öne geçiren golü ise 32. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

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