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Türkiye 0-1 Rusya | GOL: Denis Çerişev (Denis Cheryshev) | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçı

Türkiye 0-1 Rusya | GOL: Denis Çerişev (Denis Cheryshev) | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçı
15.11.2020 21:02
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Türkiye 0-1 Rusya | GOL: Denis Çerişev (Denis Cheryshev). A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusya ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Rusya karşılaşmanın 11. dakikasında Denis Çerişev'in golüyle 1-0 öne geçti.


Türkiye 0-1 Rusya | GOL: Denis Çerişev (Denis Cheryshev). A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusya ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Rusya karşılaşmanın 11. dakikasında Denis Çerişev'in golüyle 1-0 öne geçti.

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