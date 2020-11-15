Türkiye 0-1 Rusya | GOL: Denis Çerişev (Denis Cheryshev). A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusya ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Rusya karşılaşmanın 11. dakikasında Denis Çerişev'in golüyle 1-0 öne geçti.
Türkiye 0-1 Rusya | GOL: Denis Çerişev (Denis Cheryshev). A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusya ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Rusya karşılaşmanın 11. dakikasında Denis Çerişev'in golüyle 1-0 öne geçti.