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Türkiye 3-1 Rusya | GOL: Cenk Tosun | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçı

Türkiye 3-1 Rusya | GOL: Cenk Tosun | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçı
15.11.2020 21:20
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Türkiye 2-1 Rusya | GOL: Cengiz Ünder. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusya ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçın 52. dakikasında A Milli Takımımız Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği golle Rusya karşısında 3-1 öne geçti.


Türkiye 2-1 Rusya | GOL: Cengiz Ünder. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusya ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçın 52. dakikasında A Milli Takımımız Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği golle Rusya karşısında 3-1 öne geçti.

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