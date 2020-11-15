Türkiye 3-1 Rusya | GOL: Cenk Tosun | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçı

Türkiye 2-1 Rusya | GOL: Cengiz Ünder. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusya ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçın 52. dakikasında A Milli Takımımız Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği golle Rusya karşısında 3-1 öne geçti.
Türkiye 2-1 Rusya | GOL: Cengiz Ünder. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusya ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçın 52. dakikasında A Milli Takımımız Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği golle Rusya karşısında 3-1 öne geçti.