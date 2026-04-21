Yer: Trabzon! Şampiyonluk maçında tribün kavgası kamerada
Trabzon 1. Amatör Küme Play-Off grubunda liderlik için kapışan Araklı 1961 - Faroz Yalıspor maçı sonrası ortalık karıştı. 1-1 biten ve penaltının kaçtığı nefes kesen mücadelenin ardından tribünde çıkan büyük kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
Penaltı Kaçtı, Sinirler Gerildi
Trabzon amatör futbolunun kalbinin attığı Ahmet Suat Özyazıcı Stadyumu'nda dev bir randevu gerçekleşti. Şampiyonluk mücadelesi veren Araklı 1961 ile Faroz Yalıspor'un kapışmasında heyecan tavan yaptı. Araklı ekibi öne geçse de Faroz beraberliği yakaladı. Maçın son bölümlerinde Faroz Yalıspor'un kazandığı penaltıyı gole çevirememesi, sahadaki tansiyonu tribünlere taşıdı.
Tribünde Meydan Muharebesi
Mücadelenin 1-1 sona ermesiyle birlikte Play-Off grubunda tüm dengeler değişti. Bitiş düdüğünün ardından Faroz Yalısporlu taraftarların bulunduğu tribünlerde bir anda kavga patlak verdi. Yumrukların havada uçuştuğu arbedeye stadyumda görevli polis ekipleri anında müdahale ederek olayları büyümeden bastırdı.
Sürmenespor Liderliğe Oturdu
Sahadaki puan paylaşımı, aynı saatte Beşikdüzü'nü 1-0 mağlup eden Sürmenespor'a yaradı. Sürmenespor 19 puan ve averajla liderlik koltuğuna otururken, Araklı 1961 ikinci, Faroz Yalıspor ise 18 puanla üçüncü sıraya geriledi. Maç sonu yaşanan olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.