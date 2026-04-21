Milli güreşçiden göğsümüzü kabartan başarı! Murat Fırat altın madalya yolunda

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı temsil eden Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda gösterdiği üstün performansla Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Rakiplerini birer birer saf dışı bırakan milli sporcumuz, adını Avrupa'nın zirvesine yazdırmak için finale yükseldi.

Rakiplerine Minderi Dar Etti

Şampiyonaya oldukça formda başlayan Murat Fırat, eleme turlarında Norveçli rakibi Haavard Joergensen'i 3-1, ardından Fransız Yanis Driss Guendez Nifri'yi 4-1 yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Ermeni Slavik Galtas karşısında minderden 5-0'lık net bir skorla galip ayrılan 2022 yılının şampiyonu, yarı final vizesini aldı.

Yarı Finalde Ukrayna Engelini 4-0'la Geçti

Yarı final müsabakasında Ukraynalı Oleksandr Hrushyn ile karşılaşan Murat Fırat, maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergiledi. İlk devreyi 3-0 önde kapatan milli güreşçimiz, karşılaşmayı 4-0 kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı.

Altın Madalya İçin Yarın Minderde

Kariyerine bir Avrupa şampiyonluğu daha eklemek isteyen Murat Fırat, yarın akşam seansında final maçına çıkacak. Milli sporcumuz, altın madalya mücadelesinde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile kozlarını paylaşacak. Tüm Türkiye, Murat Fırat'tan gelecek şampiyonluk haberine kilitlendi.