TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Şenol Güneş açıklaması: "Dostça ayrıldık''

Son dakika... Hollanda karşısındaki 6-1'lik yenilgi sonrası tartışma konusu olan Şenol Güneş'in geleceği netleşti. TFF'den yapılan son dakika açıklamasında Şenol Güneş ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığı açıklandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ise yaptığı açıklamada "Dostça ayrıldık. Yeni teknik adam için çalışmalar başladı. Yerli, yabancı ayrımımız yok. Kafamızda bir isim var." dedi. Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası A Milli Takım için ismi geçen isimler ise şunlar...

Hollanda karşısında alınan büyük yenilgi sonrası Şenol Güneş'in istifa edip etmeyeceği gündemde tartışılırken TFF'den yapılan son dakika açılmasında Güneş'in görev süresine son verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını duyurdu.





TFF DUYURDU

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

82 MAÇA ÇIKTI

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen 69 yaşındaki deneyimli teknik adam, ay-yıldızlı ekiple bugüne kadar 82 maça çıktı.

Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 59'u resmi, 23'ü özel toplam 82 maç oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 127 gol attı, kalesinde 90 gole engel olamadı.



MİLLİ TAKIM'DA İKİNCİ GÜNEŞ DÖNEMİ

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in ikinci dönemi 2,5 yıl sürdü. 2019 Mart ayında milli takımın başına ikinci kez getirilen Şenol Güneş'le yollar bugün itibarıyla ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip deneyimli teknik adamın ikinci döneminde 32 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet elde eden milli takım, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Milli takım, 25'i resmi, 7'si özel olmak üzere oynadığı 32 maçta, 55 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü.

Milli takım, Şenol Güneş'in ikinci dönemindeki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Güneş'in ikinci döneminin son maçı ise deplasmanda 6-1 kaybedilen Hollanda karşılaşması oldu.

ŞENOL GÜNEŞ'İN İKİNCİ DÖNEMİNDEKİ MİLLİ MAÇLAR

A Milli Futbol Takımı'nın Şenol Güneş'in ikinci döneminde yaptığı maçlar ve sonuçlar şöyle:

Dün herkesin gözü Riva'daydı... 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda karşısında aldığımız 6-1'lik ağır yenilgi sonrası eleştiri oklarının hedefine oturan teknik direktör Şenol Güneş, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le Riva'daki tesislerde bir araya gelmişti.

İkilinin kritik görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Alınan bilgilere göre Şenol Güneş yaşanan kötü gidişat ve nedenlerini ayrıntılı bir şekilde anlatan bir raporu Nihat Özdemir'e sunulmuştu.

Toplantı sonrası tecrübeli hocanın yardımcılarıyla beraber durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. Özdemir ve Güneş'in bugün yeniden bir araya geleceği öğrenilmişti.

MİLLİ TAKIMIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından adaylar arasında şu isimler yer alıyor:

Okan Buruk

Emre Belözoğlu

Löw

Rıza Çalımbay