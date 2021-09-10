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SON DAKİKA HABER! Şenol Güneş istifa mı etti? TFF’den Şenol Güneş açıklaması: Ayrılık kararı aldık

SON DAKİKA HABER! Şenol Güneş istifa mı etti? TFF’den Şenol Güneş açıklaması: Ayrılık kararı aldık
10.09.2021 14:37 - Son Güncelleme: 10.09.2021 14:42
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SON DAKİKA HABER! Şenol Güneş istifa mı etti? TFF’den son dakika Şenol Güneş açıklaması geldi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama göre, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurduğu açıkladı. Son dakika açıklamasının ardından Güneş'in yerine gelecek isim merak konusu oldu. Peki, Şenol Güneş istifa mı etti? Şenol Güneş'in yerine hangi teknik direktör gelecek? İşte detaylar...


Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan son dakika açıklamasında Şenol Güneş ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığı belirtildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından detaylar merak konusu oluyor. Peki, Şenol Güneş istifa mı etti? Şenol Güneş'in yerine hangi teknik direktör gelecek? İşte son dakika haberinin detayları...

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA MI ETTİ?

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz" denildi.

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