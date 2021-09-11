A SPOR CANLI YAYIN: Leicester City - Manchester City maçı izle!

A Spor ekranlarında İngiltere Premier Ligi coşkusu devam ediyor. Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, İlkay Gündoğan'lı Manchester City'yi konuk ediyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'de heyecan 4.hafta maçlarıyla tüm heyecanıyla sürüyor. Bu kapsamda şampiyonluk yarışının önemli adaylarında Manchester City, Leicester City'ye konuk oluyor. Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, İlkay Gündoğan'lı Manchester City'yi devirmek içim mücadele ediyor.

ASpor CANLI YAYIN

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Leicester City: Schmeichel, Castagne, Verstergaard, Çağlar, Bertrand, Albrighton, Ndidi, Tielemans, Barnes, Maddison, Vardy





Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, İlkay, Bernardo, Torres, Grealish, Jesus