20.08.2020 14:34

Son dakika gelişmesi... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in bugün Riva'da ziyaret eden Zekeriya Alp, Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri ile birlikte istifa ettiğini bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Zekeriya Alp son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kendisinin de yer aldığı 'Zorlu' buluşmasıyla gündeme gelmiş ve 'Keşke Zorlu'da buluşmasaydık' ifadelerini kullanmıştı. İşte istifa haberinin detayları...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ve ekibinin istifa ettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir. Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız.

NELER YAŞANMIŞTI?

Zekeriya Alp, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Zorlu Center'de yaptığı görüşmeyle günlerce gündemi meşgul etmişti.

ERMAN TOROĞLU: LİGİ DİZAYN ETTİNİZ!

Fotomaç Gazetesi köşe yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk kez Zorlu görüşmesini köşesinde taşımış ve 11 Aralık 2019 günü yazdığı yazısında konu ile ilgili şu ifadelere yer vermişti;

"Tarih 5 Aralık, günlerden Perşembe saat 16.50, yer Zorlu Center'da Nihat Özdemir'in bürosu.

Ağır misafirler ayrı ayrı gelmeye başlıyorlar.

Peki, nereye?

Nihat Özdemir'in bürosuna.

Ağır misafirler kimler mi? İkisi Ali Koç ile Semih Özsoy.

Diğeri kim? Bence size 5 isim sorsam yine bilemezsiniz. Neden?

TOPLANTI RİVA'DA OLACAKTI AMA..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zorlu görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "O günkü toplantı Riva'da olacaktı ama zaman sıkışıklığı, yönetim kurulu olmasından dolayı Zorlu Center'da yapıldı." demişti.

ZEKERİYA ALP: 30 YILDIR KOÇ İLE İŞ YAPIYORUM, İLK KEZ...

MHK Başkanı Zekeriya Alp, Koç ile ilk kez Zorlu'da yapılan görüşmede tanıştığını belirterek, "Ben 30 yıldır Koç ile iş yapıyorum ve bir kez bile Ali Koç ile karşı karşıya gelmedim. Ali Koç ile ilk kez Zorlu'da görüştüm. Ben 41 yıldır ticaret yapıyorum ve 30 yıldır da Koç Holding ile çalışıyorum. Bence etik. Ne gibi bir sonuç çıkabilir." açıklamasında bulunmuş ve devamında şu sözleri kullanmıştı: