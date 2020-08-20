MHK Başkanı Zekeriya Alp'in istifası için flaş yorum: Zaten önceden belliydi

20.08.2020 14:45

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ve ekibi istifa etti. MHK Başkanı Zekeriya Alp'in istifa haberi gündeme bomba gibi düşerken, A Spor yorumcusu Turgay Demir istifa kararını yorumladı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ve ekibi istifa etti. MHK Başkanı Zekeriya Alp'in istifa haberi gündeme bomba gibi düşerken, A Spor yorumcusu Turgay Demir istifa kararını yorumladı. İşte detaylar...