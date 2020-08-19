Fenerbahçe Spor Kulübünün anlaşmaya vardığı Jose Sosa, görüşmeler için 21:30'da Atatürk Havalimanı'na indi. Arjantili oyuncu ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalanacak.
Jose Sosa Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
19.08.2020 22:06
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