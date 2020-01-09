Son dakika: Galatasaray Jesse Sekidika'yı resmen açıkladı 09.01.2020 18:36

Son dakika transfer haberi... Sarı-Kırmızılı kulüp Eskişehirsporlu kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı. Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125 bin, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250 bin avro sabit transfer ücreti ödenecektir." denildi.

Son 1,5 sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da görev alan ve geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Galatasaray'da 28 numaralı forma giyecek.



İLK FOTOĞRAF GELDİ!

Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika'nın formayı giydiği görüntüler de ortaya çıktı. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray forması ile birlikte asbaşkan Abdurrahim Albayrak ile fotoğraf çekildi.

SOSYAL MEDYADAN GALATASARAY'I TAKİP ETTİ!

Jesse Sekidika, sosyal medya hesabından da Galatasaray'ı takip etmeye başladı.





JESSE SEKIDIKA KİMDİR?

14 Temmuz 1996 Nijerya doğumlu olan Jesse Sekidika 1.74 boyunda ve sağ kanat olarak görev yapıyor. Eskişehirspor Nijeryalı futbolcuyu Napredak takımından 2018 yılında 60 bin Euro karşılığında tranfser etmişti. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun Eskişehirspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Geçen sezon TFF 1. Lig'de 13 maçta 6 gol atan Sekidika bu sezon ilk yarıda 16 maçta forma giydi ve 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Jesse Sekidika sağ kanat dışında sol kanat ve forvet bölgelerinde de görev yapabiliyor. Genç oyuncunun transfermarkt piyasa değeri ise 450 bin Euro...