Son dakika transferi: Galatasaray, Jesse Sekidika'ya formayı giydirdi! İşte o fotoğraf 09.01.2020 17:48

Galatasaray, transferde sıcak saatler yaşıyor... Bir süredir adı sıklıkla Galatasaray ile anılan Eskişehirli Sekidika, sözleşmesini feshetmişti. Bu gelişmenin ardından Sekidika Galatasaray formasını giydi. Peki, Jesse Sekidika kimdir?

Sezonun ikinci yarısı için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, transferde sıcak saatler yaşanıyor. Aslan, uzun süredir peşinde olduğu Eskişehirsporlu Jesse Sekidika transferinde mutlu sona ulaştı. Kulübü Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı terletecek.

İLK FOTOĞRAF GELDİ!

Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika'nın formayı giydiği görüntüler de ortaya çıktı. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray forması ile birlikte asbaşkan Abdurrahim Albayrak ile fotoğraf çekildi.

SOSYAL MEDYADAN GALATASARAY'I TAKİP ETTİ!

Jesse Sekidika, sosyal medya hesabından da Galatasaray'ı takip etmeye başladı.

JESSE SEKIDIKA KİMDİR?

14 Temmuz 1996 Nijerya doğumlu olan Jesse Sekidika 1.74 boyunda ve sağ kanat olarak görev yapıyor. Eskişehirspor Nijeryalı futbolcuyu Napredak takımından 2018 yılında 60 bin Euro karşılığında tranfser etmişti. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun Eskişehirspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Geçen sezon TFF 1. Lig'de 13 maçta 6 gol atan Sekidika bu sezon ilk yarıda 16 maçta forma giydi ve 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Jesse Sekidika sağ kanat dışında sol kanat ve forvet bölgelerinde de görev yapabiliyor. Genç oyuncunun transfermarkt piyasa değeri ise 450 bin Euro...