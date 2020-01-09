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Trabzonspor kampına Abdülkadir Ömür yeni imajıyla damga vurdu

Trabzonspor kampına Abdülkadir Ömür yeni imajıyla damga vurdu

09.01.2020 18:21

Devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor, yemekte bir araya geldi. Almanya’da tedavisine devam edilen Abdülkadir Ömür de 2 gün izin alarak kamp dahil oldu. Aylar sonra basının karşısına çıkan Abdülkadir Ömür'ün yeni imajı ise sosyal medyaya damga vurdu. Genç oyuncunun yeni imajını Arjantinli oyuncu Carlos Tevez’in uzun saçlı haline benzetenler de oldu.


Devre arası kampı için Antalya Belek'te bulunan Trabzonspor bugün öğle yemeğinde bir araya geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra teknik ekip, futbolcular ve kampı takip eden gazetecilerin katıldığı yemeğe Almanya'da tedavisine devam edilen Abdülkadir Ömür de 2 gün izin alarak dahil oldu. Takım arkadaşlarıyla buluşan Ömür, pazar günü tekrar Berlin'e dönerek tedavisine devam edecek.

Yemekte ayrıca Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, başarı dileklerini iletti.

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