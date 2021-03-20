Sivasspor gol olup Göztepe’ye yağdı: 3-5

Süper Lig'in 31. haftasının zorlu mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Göztepe'yi 5-3 gibi flaş bir skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 5-3 kazandı.

Sivasspor'un gollerini 23. ve 55. dakikalarda Yatabare, 38'de Fajr, 41. ve 45+1. dakikalarda ise Tyler Boyd kaydetti. Göztepe'nin golleri ise 60'ta Ndiaye 66. dakikada Titi ve 90+2. dakikada Diabate kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Göztepe 39 puanda kaldı. Sivasspor ise yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı ve 40 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Sivasspor, Tyler Boyd ile gol buldu ancak VAR incelemesinin ardından elle oynama nedeniyle gol iptal edildi.

23. dakikada Sivasspor, Yatabare'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

38. dakikada Sivasspor, Fayçal Fajr'ın atığı golle skoru 2-0 yaptı.

42. dakikada Sivasspor, Tyler Boyd'un attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.

45+1. dakikada Sivasspor, Tyler Boyd'la bir gol daha bularak skoru 4-0 yaptı.

İlk yarı Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Sivasspor, Yatabare ile bir gol daha bularak skoru 5-0'a taşıdı.

60. dakikada Göztepe, Cherif Ndiaye'nin attığı golle skoru 5-1'e getirdi.

66. dakikada Göztepe, Titi'nin attığı golle skoru 5-2'ye getirdi.

90+2. dakikada Gözyepe, Fousseni Diabate'nin attığı golle skoru 5-3'e getirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Sivasspor, Göztepe'yi 5-3 mağlup etti.

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Marko, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Ndiaye, Jahovic

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Faycal, Boyd, Max Gradel, Yatabare

GÖZTEPE SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANDI?

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakada hakem Yasin Kol düdük çaldı. Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan Göztepe, 39 puanla 9. sırada bulunuyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlandı.