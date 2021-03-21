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Erman Toroğlu Fatih Terimi sert sözlerle eleştirdi

Erman Toroğlu Fatih Terimi sert sözlerle eleştirdi
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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında, "Galatasaray iyi değil, bunun tek sorumlusu Fatih Terim'dir, hakem falan hikaye." diye konuştu.


, evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olduğu mücadele sonrası eleştirilerin odağı oldu. yorumcusu , Galatasaray Teknik Direktörü hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

Toroğlu, "Fatih Terim bu sene teknik direktörlük yapmıyor başka her şeyi yapıyor. Galatasaray iyi değil, bunun tek sorumlusu Fatih Terim'dir, hakem falan hikaye." dedi.

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