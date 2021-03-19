Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borçlarıyla ilgili 4 büyük bankadan flaş karar

Son dakika haberine göre Denizbank Genel Müdürü Ateş, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borçlarıyla ilgili Ziraat Bankası koordinasyonunda, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi'nin katılımlarıyla toplam 8,4 milyar liraya ulaşacak finansman paketinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ve Bankalar Konsorsiyumu bugün 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı. Dört büyük kulüp ve Bankalar Birliği, 5+2 yıl olan eski anlaşmanın 7+2 yıl olarak yeniden yapılandırılması konusunda anlaşma sağladı. Kulüpler 2 yıl boyunca anapara ödemesi yapmayacak.

GEREKLİ AKSİYONLARI ALDIK

TFF Başkanı Nihat Özdemir anlaşmayla ilgili, "Uzun süren görüşmeler neticesinde dört büyük kulübümüz yeniden yapılandırmaya imza atıyor. Bu yapılandırmayla kulüplerimiz ciddi anlamda rahatlayacaktır. Nefes alıp önlerine daha rahat bakabilecekler. Yapıcı desteklerinden ötürü Bankalar Birliği'ne bütün bankalarımıza futbol birliği adına teşekkür ediyorum. TFF olarak amacımız kulüplerimizin belli bir finansal yapı içerisinde kalmasını sağlamaktır. Kulüplerimiz pandemi sebebiyle birçok gelirlerinden oldu. Nakit akışında da sıkıntıları var. Biz de UEFA ile birlikte gerekli aksiyonları aldık. Takım limiti ve lisanslamada gereken kolaylıkları sağladık." şeklinde konuştu.

Nihat Özdemir sözlerini, "Uzun süren görüşmeler neticesinde dört büyük kulübümüz yeniden yapılandırmaya imza atıyor. Bu yapılandırmayla kulüplerimiz ciddi anlamda rahatlayacaktır. Nefes alıp önlerine daha rahat bakabilecekler. Yapıcı desteklerinden ötürü Bankjalar Birliği'ne bütün bankalarımıza futbol birliği adına teşekkür ediyorum. TFF olarak amacımız kulüplerimizin belli bir finansal yapı içerisinde kalmasını sağlamaktır. Kulüplerimiz pandemi sebebiyle birçok gelirlerinden oldu. Nakit akışında da sıkıntıları var. Biz de UEFA ile birlikte gerekli aksiyonları aldık. Takım limiti ve lisanslamada gereken kolaylıkları sağladık." ifadeleriyle sürdürdü.

AHMET NUR ÇEBİ: BUGÜN BİR MİLAT

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise "Bugün bir milat. İnşallah gelecekte bunun hakkını verecek davranışlarda bulunuruz. Hepimiz buralara getirdik bu durumu. İleride daha düzenli olmalıyız. İçinde bulunduğumuz durum hiç hoş değildi. Bankalar gereken desteği vermeselerdi Türk sporunu daha ileri taşıyamayacaktık. Bundan sonra mali disiplin içerisinde olmak zorundayız. Belki bugünü kurtarmış olabilir ama ilerisi için bu kulüplerin yaşayabilmesi için yöneticilerin mali disipline sahip çıkmaları, populist davranışlardan uzak durmaları gerekmektedir." şeklinde konuştu.

MUSTAFA CENGİZ: MALİ DİSİPLİN ÇOK ÖNEMLİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, anlaşma için "1 yıldan söz ediliyor ama bu 3 yıllık bir süreç aslında. TFF eski başkanı Yıldırım Demirören bey zamanına kadar gidiyor bu olay. İlk anlaşmayı yaptığımızda bazı kesimlerden eleştiriler de aldık. Sürecin başından bu yana işindeyim. Süper Lig kulüplerinin o zaman 14 milyar TL borcu vardı, 4 milyar TL de geliri vardı. Spor Bakanımız gelir gelmez bu işe yoğunlaştı. Hiç harcamasaydık bile o para bize yetmezdi. 4 yıl ödemesiz 10 yıllık yapılandırma istedik ama bankaların bunu karşılayacak durumu yoktu. 5 yıllık yapılandırma yaptık. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Berat Albayrak'ın da katkılarıyla bu süreci 2 yıl ödemesiz 9 yıla tamamladık. Bankalarımızın desteği çok sevindirici. 2-3 yıl başkan olalım har vurup harman savuralım diye düşünenler olabilir. Böyle bir şey yok. Yeni gelecek yönetimlerin buna uyması gerekir. Galatasaray başkan adayları için mali disiplin çok önemli. Bizi UEFA disipline etti. Satmadan alamıyoruz 4 yıldır. Cezalar da çektik. Kadro darlığımız da oldu. Devletimize teşekkür ediyorum, bankalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AĞAOĞLU: KURALLARA UYMAK ZORUNLULUKTUR

Kurallara uymayan kulübün Bankalar Birliği tarafından ceza alacağını vurgulayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sadece borçların yeniden yapılandırması olarak bu işi değerlendirmek doğru olmaz. Bu yıllardır var olan ancak hep arkasından dolaşmayı tercih ettiğimiz UEFA Finansal Fair-Play kurallarına uymak için bir zorunluluktur. Bugüne kadar yapılan finansal ihlaller bizi bu noktaya taşıdı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Bankalar Birliği ve TFF, kulüplerin FFP ihlalinin önüne geçtiğini görüyoruz. Bu kurallara uymayan, cezayı UEFA'dan önce Bankalar Birliği'nden yiyecek" dedi.